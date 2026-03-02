«Хезболла» нанесла удары по Израилю, ЦАХАЛ начинает бить в ответ

Группировка заявила о «мести» за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Это произошло после того, как террористическая группировка осуществила атаку. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

«В нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана», — заявили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также сообщила, что военно-воздушные силы перехватили одну ракету, однако еще несколько упали на открытые участки.

Позже в ЦАХАЛ заявили, что ракету по стране запустила именно «Хезболла».

«ЦАХАЛ начал наносить удары по целям террористической организации «Хезболла» по всему Ливану... в ответ на обстрел Израиля ракетами со стороны «Хезболлы», — говорится в заявлении.

В свою очередь «Хезболла» подтвердила, что осуществила ракетный обстрел. Причиной назвали «месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи».

Атака «Хезболлы» стала первым подобным случаем с момента прекращения огня в ноябре 2024 года.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.

