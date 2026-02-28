Ракетная опасность на Ближнем Востоке: Иран наносит удары по ОАЭ, Катару и Бахрейну
Министерство обороны Катара сообщило о ракетном ударе со стороны Ирана. По информации, которую приводит издание Al Jazeera со ссылкой на катарских военных, ракета была перехвачена с помощью зенитного комплекса Patriot. Власти страны призвали граждан по возможности оставаться дома и не приближаться к военным объектам.
Из Бахрейна, где объявлена ракетная опасность, поступают сообщения о взрывах в районе Джуффайр, где расположена база ВМС США.
Также раздаются взрывы в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, на территории которых размещены американские военные базы.
Катар, Кувейт и ОАЭ временно закрыли свое воздушное пространство.
Почти весь Ближний Восток очутился под ракетными ударами. По сообщению Clash, Иран атакует страны, на территории которых размещены базы США, и пуски ракет продолжаются.
В Дубае раздаются взрывы. Людей эвакуируют из Бурдж-Халифы. Тем временем Израиль также наносит удары по Ираку.
Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.
Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.
