Ракетная опасность на Ближнем Востоке: Иран наносит удары по ОАЭ, Катару и Бахрейну

11:41, 28 февраля 2026
Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.
Ракетная опасность на Ближнем Востоке: Иран наносит удары по ОАЭ, Катару и Бахрейну
Министерство обороны Катара сообщило о ракетном ударе со стороны Ирана. По информации, которую приводит издание Al Jazeera со ссылкой на катарских военных, ракета была перехвачена с помощью зенитного комплекса Patriot. Власти страны призвали граждан по возможности оставаться дома и не приближаться к военным объектам.

Из Бахрейна, где объявлена ​​ракетная опасность, поступают сообщения о взрывах в районе Джуффайр, где расположена база ВМС США.

Также раздаются взрывы в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Кувейте, на территории которых размещены американские военные базы.

Катар, Кувейт и ОАЭ временно закрыли свое воздушное пространство.

Почти весь Ближний Восток очутился под ракетными ударами. По сообщению Clash, Иран атакует страны, на территории которых размещены базы США, и пуски ракет продолжаются.

В Дубае раздаются взрывы. Людей эвакуируют из Бурдж-Халифы. Тем временем Израиль также наносит удары по Ираку.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

США Иран

