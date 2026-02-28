Какие бывают виды неоплачиваемых отпусков в 2026 году: разъяснение Гоструда

Гоструда предоставило разъяснение по применению отпусков без сохранения заработной платы в условиях военного положения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда сообщает, что термин «отпуск за свой счет» в действующем законодательстве Украины не применяется. Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «Об отпусках» предусматривают отпуск без сохранения заработной платы.

Во время действия военного положения возможно предоставление следующих отпусков трех видов:

1. Отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемой работнику в обязательном порядке, согласно ст. 25 Закона Украины "Об отпусках";

2. Отпуск без сохранения заработной платы с согласия сторон, предусмотренный ст. 26 Закона Украины "Об отпусках";

3. Отпуск без сохранения заработной платы, который предоставляется в обязательном порядке по заявлению работника, выехавшего за пределы территории Украины или приобревшего статус внутренне перемещенного лица, предусмотрен ч. 4 ст. 12 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Продолжительность такого отпуска не может превышать 90 календарных дней.

При исчислении стажа работы, дающего право на основной ежегодный отпуск, следует учитывать: отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемой работнику в обязательном порядке, в соответствии со ст. 25 Закона Украины «Об отпусках», входит в такой стаж, а другие отпуска без сохранения – нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.