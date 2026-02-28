Совместительство в образовании: что нужно знать педагогам в 2026 году

Даже при отсутствии занятий по расписанию день считается рабочим, а выполнение работы по совместительству в настоящее время, оплачиваемое по основному месту работы, является нарушением трудовой дисциплины.

Среди преподавателей распространено мнение, что если в расписании нет занятий, то можно автоматически работать в другом учреждении. Однако с точки зрения трудового законодательства это не так просто — необходимо чётко разграничивать рабочее время и понимать, когда работник фактически находится на работе.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда обращает внимание на основные правовые нюансы, которые следует учитывать педагогическим работникам.

Отсутствие уроков в расписании не равно свободному времени

В соответствии с законодательством рабочее время преподавателя включает не только учебную, но и методическую, научную и организационную работу.

Даже если у вас нет занятий по расписанию, этот день является рабочим, если иное не предусмотрено графиком работы учреждения.

Выполнение обязанностей по совместительству в промежутки времени, оплачиваемые по основному месту работы, является нарушением трудовой дисциплины.

Дистанционная работа и гибкий режим.

Введение дистанционной формы работы или гибкого графика не создаёт «свободного времени» для другого трудоустройства в пределах установленных рабочих часов, отметили в Гоструде.

Дистанционная работа: работники обязаны выполнять свои должностные обязанности (методическую работу, самообразование и т. д.) вне учреждения, но в установленное рабочее время.

Гибкий график: это лишь иной порядок распределения рабочего времени (например, смещённое начало дня), а не освобождение от выполнения нормы часов.

Критическое правило: работа по совместительству возможна исключительно в свободное от основной работы время. Наложение графиков (даже при дистанционной форме) влечёт за собой риск обвинения в финансовых злоупотреблениях (двойная оплата одних и тех же часов).

Как действовать в правовом поле?

Для законного совмещения работы в нескольких учреждениях рекомендуется:

Чёткое табелирование: убедитесь, что часы работы по совместительству начинаются после завершения полного рабочего дня по основному месту (с учётом времени на методическую работу).

Неполный рабочий день: если нагрузка по основной должности меньше ставки, официально зафиксируйте в приказе дни или часы, которые являются для вас выходными.

Документальное подтверждение: согласуйте график работы по совместительству с руководством основного учреждения, чтобы избежать претензий во время аудита или проверок Гоструда.

Отсутствие занятий в расписании не тождественно свободному времени. Только чёткое разграничение часов в графиках обоих учреждений гарантирует юридическую безопасность преподавателя.

