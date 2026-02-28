  1. В Украине

Совместительство в образовании: что нужно знать педагогам в 2026 году

09:13, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даже при отсутствии занятий по расписанию день считается рабочим, а выполнение работы по совместительству в настоящее время, оплачиваемое по основному месту работы, является нарушением трудовой дисциплины.
Совместительство в образовании: что нужно знать педагогам в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Среди преподавателей распространено мнение, что если в расписании нет занятий, то можно автоматически работать в другом учреждении. Однако с точки зрения трудового законодательства это не так просто — необходимо чётко разграничивать рабочее время и понимать, когда работник фактически находится на работе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда обращает внимание на основные правовые нюансы, которые следует учитывать педагогическим работникам.

Отсутствие уроков в расписании не равно свободному времени

В соответствии с законодательством рабочее время преподавателя включает не только учебную, но и методическую, научную и организационную работу.

Даже если у вас нет занятий по расписанию, этот день является рабочим, если иное не предусмотрено графиком работы учреждения.
Выполнение обязанностей по совместительству в промежутки времени, оплачиваемые по основному месту работы, является нарушением трудовой дисциплины.

Дистанционная работа и гибкий режим.

Введение дистанционной формы работы или гибкого графика не создаёт «свободного времени» для другого трудоустройства в пределах установленных рабочих часов, отметили в Гоструде.

Дистанционная работа: работники обязаны выполнять свои должностные обязанности (методическую работу, самообразование и т. д.) вне учреждения, но в установленное рабочее время.

Гибкий график: это лишь иной порядок распределения рабочего времени (например, смещённое начало дня), а не освобождение от выполнения нормы часов.

Критическое правило: работа по совместительству возможна исключительно в свободное от основной работы время. Наложение графиков (даже при дистанционной форме) влечёт за собой риск обвинения в финансовых злоупотреблениях (двойная оплата одних и тех же часов).

Как действовать в правовом поле?

Для законного совмещения работы в нескольких учреждениях рекомендуется:

Чёткое табелирование: убедитесь, что часы работы по совместительству начинаются после завершения полного рабочего дня по основному месту (с учётом времени на методическую работу).

Неполный рабочий день: если нагрузка по основной должности меньше ставки, официально зафиксируйте в приказе дни или часы, которые являются для вас выходными.

Документальное подтверждение: согласуйте график работы по совместительству с руководством основного учреждения, чтобы избежать претензий во время аудита или проверок Гоструда.

Отсутствие занятий в расписании не тождественно свободному времени. Только чёткое разграничение часов в графиках обоих учреждений гарантирует юридическую безопасность преподавателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда школа образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]