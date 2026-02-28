Сумісництво в освіті: що потрібно знати педагогам у 2026 році

Навіть за відсутності занять за розкладом день вважається робочим, а виконання роботи за сумісництвом у час, оплачуваний за основним місцем роботи, є порушенням трудової дисципліни.

Серед викладачів поширена думка, що якщо в розкладі немає занять, то можна автоматично працювати в іншому закладі. Проте з погляду трудового законодавства це не так просто — потрібно чітко розмежовувати робочий час і розуміти, коли працівник фактично перебуває на роботі.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці звертає увагу на основні правові нюанси, які варто враховувати педагогічним працівникам.

Відсутність уроків у розкладі не дорівнює вільний час

Відповідно до законодавства, робочий час викладача включає не лише навчальну, а й методичну, наукову та організаційну роботу.

Навіть якщо у вас немає занять за розкладом, цей день є робочим, якщо інше не передбачено графіком роботи закладу.

Виконання обов’язків за сумісництвом у часові проміжки, що оплачуються за основним місцем роботи, є порушенням трудової дисципліни.

Дистанційна робота та гнучкий режим.

Запровадження дистанційної форми роботи або гнучкого графіка не створює «вільного часу» для іншого працевлаштування в межах встановлених робочих годин, зазначили у Держпраці.

Дистанційна робота: працівники зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки (методичну роботу, самоосвіту тощо) за межами закладу, але у визначений робочий час.

Гнучкий графік: це лише інший порядок розподілу робочого часу (наприклад, зміщений початок дня), а не звільнення від виконання норми годин.

Критичне правило: Робота за сумісництвом можлива виключно у вільний від основної роботи час. Накладання графіків (навіть при дистанційній формі) тягне за собою ризик звинувачення у фінансових зловживаннях (подвійна оплата одних і тих самих годин).

Як діяти у правовому полі?

Для законного поєднання роботи в декількох закладах рекомендується.

Чітке табелювання: переконайтеся, що години роботи за сумісництвом починаються після завершення повного робочого дня за основним місцем (враховуючи час на методичну роботу).

Неповний робочий день: якщо навантаження за основною посадою менше за ставку, офіційно зафіксуйте в наказі дні або години, які є для вас вихідними.

Документальне підтвердження: погодьте графік роботи за сумісництвом із керівництвом основного закладу, щоб уникнути претензій під час аудиту чи перевірок Держпраці.

Відсутність занять у розкладі не тотожна вільному часу. Тільки чітке розмежування годин у графіках обох закладів гарантує юридичну безпеку викладача.

