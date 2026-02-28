  1. В Україні

В Україну йде потепління: прогноз погоди на останній день зими

09:50, 28 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
28 лютого очікується поступове потепління, опадів не прогнозують.
В Україну йде потепління: прогноз погоди на останній день зими
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у суботу, 28 лютого, очікується суха погода без опадів. У західних та південних регіонах повітря прогріється до +11°. Про це інформує Укргідрометцентр.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За прогнозом синоптиків, протягом дня переважатиме мінлива хмарність. Опади не передбачаються. Вранці в більшості центральних областей, а також у Сумській та Харківській місцями можливий туман. На дорогах у більшості регіонів, окрім півдня та Закарпаття, подекуди збережеться ожеледиця.

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, а у східних і південних областях — північно-східний.

Температура повітря вдень становитиме +0…+5°, тоді як на заході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +6…+11°.

У Києві та Київській області також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вдень по області коливатиметься в межах +0…+5°, у Києві — +2…+4°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прогноз погоди погода
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]