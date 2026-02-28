В Україну йде потепління: прогноз погоди на останній день зими

28 лютого очікується поступове потепління, опадів не прогнозують.

В Україні у суботу, 28 лютого, очікується суха погода без опадів. У західних та південних регіонах повітря прогріється до +11°. Про це інформує Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, протягом дня переважатиме мінлива хмарність. Опади не передбачаються. Вранці в більшості центральних областей, а також у Сумській та Харківській місцями можливий туман. На дорогах у більшості регіонів, окрім півдня та Закарпаття, подекуди збережеться ожеледиця.

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, а у східних і південних областях — північно-східний.

Температура повітря вдень становитиме +0…+5°, тоді як на заході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +6…+11°.

У Києві та Київській області також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вдень по області коливатиметься в межах +0…+5°, у Києві — +2…+4°.

