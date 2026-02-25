У Києві водій маршрутки проїхав на червоне світло і отримав штраф – поліція побачила відео

Водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР, оштрафували.

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності водія маршрутного транспортного засобу, який порушив правила дорожнього руху та проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Відео про водія маршрутки, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора, поліцейські побачили у соцмережах.

Інспектори відділу контролю на автомобільному транспорті встановили та розшукали порушника.

У поліції кажуть, що з водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

