Незабаром у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, – Володимир Зеленський

21:20, 17 березня 2026
Президент Зеленський заявив, що Україна незабаром матиме такі морські безпілотні системи, які здатні ефективно діяти навіть в умовах океану.
фото: Getty Images
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом у країни з’являться надводні дрони, здатні працювати навіть в океані. Паралельно триває розробка більш витривалих морських версій.

Про це він заявив під час виступу в парламенті Великої Британії.

"Наші морські дрони постійно розвиваються. Ми зосередилися на швидкості цього розвитку. І ми перемогли. Ми завоювали наше море", — сказав він.

За словами Зеленського, Україна починала з простих дронів-камікадзе, але згодом перейшла до моделей із турелями, які можуть збивати вертольоти.

Глава держави також зазначив, що робота над більш стійкими дронами триває. «Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану», — додав він.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Лікування за кордоном та нові гарантії для пацієнтів: МОЗ оприлюднило законопроєкт

Законопроєкт регулює питання транскордонного лікування, компенсації витрат та інформаційної підтримки пацієнтів, які отримують медичну допомогу за межами країни.

Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

