Незабаром у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, – Володимир Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна незабаром матиме такі морські безпілотні системи, які здатні ефективно діяти навіть в умовах океану.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом у країни з’являться надводні дрони, здатні працювати навіть в океані. Паралельно триває розробка більш витривалих морських версій.

Про це він заявив під час виступу в парламенті Великої Британії.

"Наші морські дрони постійно розвиваються. Ми зосередилися на швидкості цього розвитку. І ми перемогли. Ми завоювали наше море", — сказав він.

За словами Зеленського, Україна починала з простих дронів-камікадзе, але згодом перейшла до моделей із турелями, які можуть збивати вертольоти.

Глава держави також зазначив, що робота над більш стійкими дронами триває. «Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану», — додав він.

