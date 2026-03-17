В скором времени у нас будут надводные дроны, способные действовать в условиях океана, – Владимир Зеленский

Президент Зеленский заявил, что у Украины в скором времени будут такие морские беспилотные системы, которые способны эффективно действовать даже в условиях океана.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время у страны появятся надводные дроны, способные работать даже в океане. Параллельно идет разработка более выносливых морских версий.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте Великобритании.

"Наши морские дроны постоянно развиваются. Мы сосредоточились на скорости этого развития. И мы победили. Мы завоевали наше море", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина начинала с простых дронов-камикадзе, но впоследствии перешла к моделям с турелями, которые могут сбивать вертолеты.

Глава государства также отметил, что работа над более стойкими дронами продолжается. «Вскоре и не в далеком будущем у нас будут системы, способные действовать даже в условиях океана», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.