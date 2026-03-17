В скором времени у нас будут надводные дроны, способные действовать в условиях океана, – Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время у страны появятся надводные дроны, способные работать даже в океане. Параллельно идет разработка более выносливых морских версий.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте Великобритании.
"Наши морские дроны постоянно развиваются. Мы сосредоточились на скорости этого развития. И мы победили. Мы завоевали наше море", - сказал он.
По словам Зеленского, Украина начинала с простых дронов-камикадзе, но впоследствии перешла к моделям с турелями, которые могут сбивать вертолеты.
Глава государства также отметил, что работа над более стойкими дронами продолжается. «Вскоре и не в далеком будущем у нас будут системы, способные действовать даже в условиях океана», — добавил он.
