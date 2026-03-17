Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №324, якою затверджено зміни до Методики оцінки майна. Документ коригує правила оцінювання державних і комунальних активів, уточнює процедури приватизації та системно врегульовує оцінку так званого санкційного майна — активів, вилучених у дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики.

Однією з ключових новацій є уточнення переліку випадків, коли застосовується Методика оцінки майна. Вона використовується, зокрема, для:

оцінки майна державних та комунальних підприємств під час їх перетворення у господарські товариства в процесі приватизації;



оцінки об’єктів державної і комунальної власності, які підлягають оцінці згідно із законодавством;



визначення вартості майна, що повертається у державну чи комунальну власність;



оцінювання активів, які підлягають відчуженню;



визначення вартості санкційного майна — активів, на які накладено санкції відповідно до законодавства.



Водночас уряд чітко зафіксував, що ця Методика не застосовується для оцінки майна у випадках передачі його в оренду або концесію.

Зміни також передбачають можливість проведення аудиту об’єкта приватизації за рішенням органів приватизації або інших суб’єктів управління державним майном.

Аудит може застосовуватися, зокрема, у випадках продажу об’єктів великої приватизації, а також під час визначення вартості внесків засновників до статутного капіталу господарських товариств, які утворюються в процесі трансформації державних підприємств.

Найбільш помітною зміною для професійної спільноти став перехід на електронну форму звітності. Згідно з оновленим пунктом 13, звіти про оцінку та висновки про вартість тепер складаються в електронному вигляді з накладенням кваліфікованих електронних підписів (КЕП). Підпис мають накладати як керівник суб’єкта оціночної діяльності, так і всі оцінювачі, які брали участь у підготовці звіту.

У договорі про проведення оцінки майна також передбачається необхідність складення (нескладення) звіту про оцінку майна у паперовій формі або надання (ненадання) паперового примірника звіту про оцінку майна, складеного в електронній формі.

Прийняття звіту про оцінку майна передбачає використання органом приватизації (іншим суб’єктом управління об’єктами державної власності або органом місцевого самоврядування) результатів оцінки, визначених у такому звіті, під час прийняття відповідних рішень у процесі виконання своїх функцій, визначених законодавством.

Методику доповнено цілим розділом (пункти 89–96), що деталізує роботу з активами, до яких застосовано санкції. Йдеться про активи фізичних або юридичних осіб, які за рішенням суду передаються у власність держави в рамках санкційної політики.

Алгоритм включає інвентаризацію, відбір оцінювача на конкурсних засадах, проведення незалежної оцінки та обов'язкове рецензування звіту протягом 20 днів. Висновок про вартість санкційного майна є дійсним протягом 12 місяців з дати оцінки. Якщо санкційне майно стає внеском до статутного капіталу господарського товариства, його вартість визначається виключно шляхом незалежної оцінки.

Уряд уточнив правила для випадків, коли на продаж виставляється група об’єктів («пул»). Відтепер оцінювач зобов'язаний визначити вартість кожного окремого об'єкта, що входить до складу пулу, а у висновку відобразити як загальну вартість лота, так і деталізацію за кожним компонентом.

Важливим аспектом є розмежування повноважень Методики щодо визначення шкоди. Вона застосовується для оцінки збитків від розкрадання, нестачі або псування майна. Проте, визначення шкоди, завданої збройною агресією РФ, виведено в окреме правове поле — воно регулюється Постановою № 326 від 20 березня 2022 року.

Для розрахунку збитків у цивільних справах введено механізм використання індексів споживчих цін, якщо галузеві індекси цін виробників або будівельно-монтажних робіт ще не оновлені на дату оцінки.

Для об'єктів у матеріальній формі встановлено жорсткий термін: оцінка не може тривати довше трьох місяців після дати оцінки. Звіт про оцінку об’єкта у матеріальній формі разом із висновком про його вартість подається до органу приватизації на рецензування не пізніше ніж за 25 календарних днів до закінчення зазначеного строку.

Також змінено підходи до оцінки об'єктів оренди з невід'ємними поліпшеннями. Ринкова вартість таких поліпшень тепер розраховується як різниця між станом об'єкта «після» та «до» проведення робіт, але не може перевищувати фактично сплачену орендарем суму.

Автор: Тарас Лученко

