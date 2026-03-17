Новые сроки, электронные отчеты и оценка пулов: правительство обновило методику оценки имущества

Новые правила определяют порядок оценки санкционных активов, приватизационных пулов и вводят электронные отчеты оценщиков.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление №324, которым утверждены изменения в Методике оценки имущества. Документ корректирует правила оценки государственных и коммунальных активов, уточняет процедуры приватизации и системно регулирует оценку так называемого санкционного имущества — активов, изъятых в доход государства по решениям судов в рамках санкционной политики.

Одним из ключевых нововведений является уточнение перечня случаев, когда применяется Методика оценки имущества. Она используется, в частности, для:

оценки имущества государственных и коммунальных предприятий при их преобразовании в хозяйственные общества в процессе приватизации;

оценки объектов государственной и коммунальной собственности, которые подлежат оценке согласно законодательству;

определения стоимости имущества, которое возвращается в государственную или коммунальную собственность;

оценки активов, подлежащих отчуждению;

определения стоимости санкционного имущества — активов, на которые наложены санкции в соответствии с законодательством.

В то же время правительство четко зафиксировало, что эта Методика не применяется для оценки имущества в случаях передачи его в аренду или концессию.

Изменения также предусматривают возможность проведения аудита объекта приватизации по решению органов приватизации или других субъектов управления государственным имуществом. Аудит может применяться, в частности, в случаях продажи объектов большой приватизации, а также при определении стоимости вкладов учредителей в уставный капитал хозяйственных обществ, которые создаются в процессе трансформации государственных предприятий.

Наиболее заметным изменением для профессионального сообщества стал переход на электронную форму отчетности. Согласно обновленному пункту 13, отчеты об оценке и заключения о стоимости теперь составляются в электронном виде с наложением квалифицированных электронных подписей (КЭП). Подпись должны накладывать как руководитель субъекта оценочной деятельности, так и все оценщики, которые принимали участие в подготовке отчета.

В договоре о проведении оценки имущества также предусматривается необходимость составления (несоставления) отчета об оценке имущества в бумажной форме или предоставления (непредоставления) бумажного экземпляра отчета об оценке имущества, составленного в электронной форме.

Принятие отчета об оценке имущества предусматривает использование органом приватизации (другим субъектом управления объектами государственной собственности или органом местного самоуправления) результатов оценки, определенных в таком отчете, при принятии соответствующих решений в процессе выполнения своих функций, определенных законодательством.

Методику дополнено целым разделом (пункты 89–96), который детализирует работу с активами, к которым применены санкции. Речь идет об активах физических или юридических лиц, которые по решению суда передаются в собственность государства в рамках санкционной политики.

Алгоритм включает инвентаризацию, отбор оценщика на конкурсной основе, проведение независимой оценки и обязательное рецензирование отчета в течение 20 дней.

Заключение о стоимости санкционного имущества действительно в течение 12 месяцев с даты оценки.

Если санкционное имущество становится вкладом в уставный капитал хозяйственного общества, его стоимость определяется исключительно путем независимой оценки.

Правительство уточнило правила для случаев, когда на продажу выставляется группа объектов («пул»). Теперь оценщик обязан определить стоимость каждого отдельного объекта, входящего в состав пула, а в заключении отразить как общую стоимость лота, так и детализацию по каждому компоненту.

Важным аспектом является разграничение полномочий Методики по определению ущерба. Она применяется для оценки убытков от хищения, недостачи или порчи имущества. Однако определение ущерба, причиненного вооруженной агрессией РФ, выведено в отдельное правовое поле — оно регулируется Постановлением №326 от 20 марта 2022 года.

Для расчета убытков в гражданских делах введен механизм использования индексов потребительских цен, если отраслевые индексы цен производителей или строительно-монтажных работ еще не обновлены на дату оценки.

Для объектов в материальной форме установлен жесткий срок: оценка не может длиться дольше трех месяцев после даты оценки. Отчет об оценке объекта в материальной форме вместе с заключением о его стоимости подается в орган приватизации на рецензирование не позднее чем за 25 календарных дней до окончания указанного срока.

Также изменены подходы к оценке объектов аренды с неотъемлемыми улучшениями. Рыночная стоимость таких улучшений теперь рассчитывается как разница между состоянием объекта «после» и «до» проведения работ, но не может превышать фактически уплаченную арендатором сумму.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.