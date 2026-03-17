У Києві прокуратура оскаржує реєстрацію самочинних гаражів через ризик втрати землі на 50 млн грн

Київська міська прокуратура оскаржує в суді реєстрацію самочинно збудованих гаражів, щоб упередити вибуття з комунальної власності земельної ділянки вартістю 50 млн гривень.

Як повідомили в прокуратурі, у Дніпровському районі столиці фізична особа через приватного нотаріуса зареєструвала право власності на два об’єкти нерухомості — гаражі загальною площею 118,3 кв. м та внесла їх до фонду гаражно-будівельного кооперативу. Об’єкти розташовані на вулиці Андрія Аболмасова.

Надалі, як вказують у прокуратурі, власники нерухомості під це майно в Державному земельному кадастрі сформували земельну ділянку площею 1,4 га з бажаним для себе цільовим призначенням – як землі житлової та громадської забудови. Вартість цієї ділянки – 50 млн грн.

Водночас, за даними прокуратури, ці гаражі є самочинним будівництвом, а їх реєстрація могла використовуватися як схема для отримання комунальної землі поза конкурентними процедурами з подальшою забудовою.

Відтак, вказують у Київській міській прокуратурі, щоб упередити вибуття земельної ділянки з комунальної та власності та її незаконну забудову, Дніпровська окружна прокуратура м. Києва звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом в інтересах держави про скасування рішень державних реєстраторів, скасування державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та звільнення землі шляхом знесення самочинного будівництва.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

