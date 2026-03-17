У Києві прокуратура оскаржує реєстрацію самочинних гаражів через ризик втрати землі на 50 млн грн

23:30, 17 березня 2026
Київська міська прокуратура оскаржує в суді реєстрацію самочинно збудованих гаражів, щоб упередити вибуття з комунальної власності земельної ділянки вартістю 50 млн гривень.

Як повідомили в прокуратурі, у Дніпровському районі столиці фізична особа через приватного нотаріуса зареєструвала право власності на два об’єкти нерухомості — гаражі загальною площею 118,3 кв. м та внесла їх до фонду гаражно-будівельного кооперативу. Об’єкти розташовані на вулиці Андрія Аболмасова.

Надалі, як вказують у прокуратурі, власники нерухомості під це майно в Державному земельному кадастрі сформували земельну ділянку площею 1,4 га з бажаним для себе цільовим призначенням – як землі житлової та громадської забудови. Вартість цієї ділянки – 50 млн грн.

Водночас, за даними прокуратури, ці гаражі є самочинним будівництвом, а їх реєстрація могла використовуватися як схема для отримання комунальної землі поза конкурентними процедурами з подальшою забудовою.

Відтак, вказують у Київській міській прокуратурі, щоб упередити вибуття земельної ділянки з комунальної та власності та її незаконну забудову, Дніпровська окружна прокуратура м. Києва звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом в інтересах держави про скасування рішень державних реєстраторів, скасування державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та звільнення землі шляхом знесення самочинного будівництва.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лікування за кордоном та нові гарантії для пацієнтів: МОЗ оприлюднило законопроєкт

Законопроєкт регулює питання транскордонного лікування, компенсації витрат та інформаційної підтримки пацієнтів, які отримують медичну допомогу за межами країни.

Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

