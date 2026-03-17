  1. В Украине

В Киеве прокуратура оспаривает регистрацию самовольных гаражей из-за риска потери земли на 50 млн грн

23:30, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура оспаривает в суде регистрацию самовольно построенных гаражей, чтобы предотвратить выбытие из коммунальной собственности земельного участка стоимостью 50 млн гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в прокуратуре, в Днепровском районе столицы физическое лицо через частного нотариуса зарегистрировало право собственности на два объекта недвижимости — гаражи общей площадью 118,3 кв. м и внесло их в фонд гаражно-строительного кооператива. Объекты расположены на улице Андрея Аболмасова.

В дальнейшем, как отмечают в прокуратуре, владельцы недвижимости под это имущество в Государственном земельном кадастре сформировали земельный участок площадью 1,4 га с желаемым для себя целевым назначением — как земли жилой и общественной застройки. Стоимость этого участка — 50 млн грн.

В то же время, по данным прокуратуры, эти гаражи являются самовольным строительством, а их регистрация могла использоваться как схема для получения коммунальной земли вне конкурентных процедур с последующей застройкой.

Таким образом, отмечают в Киевской городской прокуратуре, чтобы предотвратить выбытие земельного участка из коммунальной собственности и его незаконную застройку, Днепровская окружная прокуратура г. Киева обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском в интересах государства об отмене решений государственных регистраторов, отмене государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре и освобождении земли путем сноса самовольного строительства.

В настоящее время судом открыто производство по делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]