В Киеве прокуратура оспаривает регистрацию самовольных гаражей из-за риска потери земли на 50 млн грн

Киевская городская прокуратура оспаривает в суде регистрацию самовольно построенных гаражей, чтобы предотвратить выбытие из коммунальной собственности земельного участка стоимостью 50 млн гривен.

Как сообщили в прокуратуре, в Днепровском районе столицы физическое лицо через частного нотариуса зарегистрировало право собственности на два объекта недвижимости — гаражи общей площадью 118,3 кв. м и внесло их в фонд гаражно-строительного кооператива. Объекты расположены на улице Андрея Аболмасова.

В дальнейшем, как отмечают в прокуратуре, владельцы недвижимости под это имущество в Государственном земельном кадастре сформировали земельный участок площадью 1,4 га с желаемым для себя целевым назначением — как земли жилой и общественной застройки. Стоимость этого участка — 50 млн грн.

В то же время, по данным прокуратуры, эти гаражи являются самовольным строительством, а их регистрация могла использоваться как схема для получения коммунальной земли вне конкурентных процедур с последующей застройкой.

Таким образом, отмечают в Киевской городской прокуратуре, чтобы предотвратить выбытие земельного участка из коммунальной собственности и его незаконную застройку, Днепровская окружная прокуратура г. Киева обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском в интересах государства об отмене решений государственных регистраторов, отмене государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре и освобождении земли путем сноса самовольного строительства.

В настоящее время судом открыто производство по делу.

