Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Ефективність роботи судової влади оцінюється не тільки за справедливими і вмотивованими рішеннями, а й за оперативністю їх оприлюднення. Своєчасний доступ до повного тексту судового рішення є ключовою умовою реалізації права на апеляційний і касаційний перегляд, а також важливим елементом забезпечення правової визначеності.

Дослідження показників роботи судів за 2024–2025 роки виявило невтішну динаміку: сотні тисяч судових рішень вносяться до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) із порушенням установлених законом строків. Це свідчить про значне навантаження на систему правосуддя, яке, втім, не завжди супроводжується належним рівнем дотримання процесуальної дисципліни. Такий дисбаланс суттєво впливає на ефективність функціонування судової системи загалом.

Показники за 2024 рік

В загальних судах із 5,6 млн внесених рішень майже 908 тисяч, що становить 16 %, було оприлюднено із запізненням.

Адміністративні суди показали кращий результат — лише 1 % порушень, тобто 17,4 тис. рішень.

В господарських судах показник затримок склав 4,6 % (23,9 тис. рішень).

Вищий антикорупційний суд мав 14,9 % порушень, тоді як його Апеляційна палата — лише 3,1 %.

Динаміка у 2025 році

Загальні суди знизили кількість запізнень до 13,5 %, тобто 824 тисячі рішень поза строком.

В адміністративних судах відсоток порушень зріс до 4,7 %.

Господарські суди внесли до Реєстру із порушенням строків 4,6 % рішень від загальної кількості.

У ВАКС відмічено зниження частки порушень до 5,2 %, тоді як в апеляційній палаті цей показник, навпаки, збільшився до 4,4 % від загальної кількості.

Процесуальні строки та відповідальність

Процесуальні кодекси України — ЦПК, ГПК та КАС — встановлюють чіткі строки виготовлення повного тексту судового рішення. Зокрема, у складних справах цей строк не може перевищувати 10 днів, а в межах спрощеного провадження — 5 днів.

Недотримання цих вимог розглядається не як технічна затримка, а як порушення процесуальної дисципліни. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зволікання з виготовленням мотивованого рішення та несвоєчасне передання його для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень є підставою для дисциплінарної відповідальності судді.

Вища рада правосуддя упродовж останніх двох років демонструє послідовну позицію у цьому питанні. Несвоєчасне внесення судових рішень до реєстру дедалі частіше стає підставою для застосування дисциплінарних стягнень, зокрема доган, особливо у випадках, коли такі порушення призводять до пропуску сторонами процесуальних строків на оскарження.

Ризики відсутності своєчасного доступу до судових рішень

Статистика свідчить про системні ризики для функціонування правосуддя, пов’язані з несвоєчасним оприлюдненням судових рішень.

Зокрема, йдеться про обмеження права на захист: відсутність доступу до мотивувальної частини рішення унеможливлює підготовку повноцінної та обґрунтованої апеляційної скарги.

Крім того, виникають труднощі на стадії виконання судових рішень, адже виконавчі документи не можуть бути видані до моменту внесення повного тексту рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Окрему загрозу становить ризик незаконного виконання рішень — у випадках, коли сторони фактично позбавлені можливості своєчасно їх оскаржити, що ставить під сумнів набрання такими рішеннями законної сили.

Важливі кроки

Дисциплінарні заходи не можуть вирішити існуючу проблему комплексно. Необхідно оптимізувати навантаження на суддів, посилити кадрове забезпечення судів, зокрема заповнити вакансії у судах загальної юрисдикції, де фіксується найбільша кількість порушень, удосконалити взаємодію внутрішніх систем судів із Реєстром. Лише такий підхід дозволить забезпечити реальний доступ до судових рішень у розумні строки, підвищити ефективність судової системи та зміцнити верховенство права в Україні.

Автор: Володимир Право

