Китай відкрив понад 40 шкіл для роботів-гуманоїдів, де їх навчають виконувати побутові та виробничі завдання

Державні центри готують роботів до роботи у виробництві, логістиці та побуті.

У Китаї створили понад 40 державних навчальних центрів для роботів-гуманоїдів, з яких 24 вже функціонують, де машини навчають виконувати повсякденні та виробничі завдання. Про це повідомляє Interesting Engineering.

У Шаньдуні, наприклад, роботи-гуманоїди вчаться переносити таці, складати одяг, а інші центри готують їх до сортування матеріалів та пакування товарів. Навчання таких роботів відрізняється від класичного тренування штучного інтелекту: вони потребують високоточних даних про рухи суглобів, швидкість, обертання, тиск і силу, які неможливо отримати з тексту чи зображень. Фахівці демонструють ці рухи безпосередньо, щоб роботи могли їх відтворити.

Спершу гуманоїдів планують використовувати у виробничих галузях та логістиці для виконання простих і повторюваних завдань, а згодом – залучати до побутової роботи та догляду за літніми людьми.

