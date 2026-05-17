  1. В Україні

Чому українці платять різну ціну за воду: механізм формування тарифів

17:23, 17 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вартість водопостачання та водовідведення в Україні може суттєво відрізнятися навіть у сусідніх регіонах.
Чому українці платять різну ціну за воду: механізм формування тарифів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вартість водопостачання та водовідведення в українських містах залежить не лише від рішень місцевої влади, а й від технічних умов роботи водоканалів. Саме особливості видобутку, очищення та транспортування води формують різницю у сумах, які українці бачать у платіжках.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У КП «Тернопільводоканал» пояснили, що підприємства в різних регіонах працюють у неоднакових умовах. Одні отримують воду з річок і водосховищ, інші — із підземних свердловин, а це суттєво впливає на витрати.

На підприємстві зазначили, що «Тернопільводоканал» використовує саме підземні джерела водопостачання. Для цього необхідно піднімати воду зі свердловин глибиною від 30 до 50 метрів, а потім транспортувати її насосними станціями до споживачів по всьому місту. Через це значно зростають витрати на електроенергію.

Водночас водоканали, які працюють із поверхневими джерелами, витрачають менше електрики на подачу води, однак змушені збільшувати витрати на спеціальні реагенти для очищення та знезараження.

Окремою статтею витрат залишається система водовідведення. Робота каналізаційних насосних станцій також потребує значних обсягів електроенергії, що впливає на кінцевий тариф для населення.

На формування цін на воду впливають і додаткові фактори, серед яких:

  • особливості рельєфу місцевості;
  • протяжність і технічний стан мереж;
  • рівень споживання води;
  • інвестиції у модернізацію інфраструктури.

Саме через сукупність цих чинників тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх областях України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна вода

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Суди отримають нові інструменти для повернення дитини, незаконно вивезеної одним із батьків

Самочинна зміна місця проживання дитини одним із батьків визнається протиправною дією

Встановити факт цивільного шлюбу до 2004 року неможливо — Верховний Суд

Верховний Суд ухвалив важливе рішення для сімей військових: цивільний шлюб до 2004 року не визнається.

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]