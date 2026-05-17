Чому українці платять різну ціну за воду: механізм формування тарифів

Вартість водопостачання та водовідведення в Україні може суттєво відрізнятися навіть у сусідніх регіонах.

Вартість водопостачання та водовідведення в українських містах залежить не лише від рішень місцевої влади, а й від технічних умов роботи водоканалів. Саме особливості видобутку, очищення та транспортування води формують різницю у сумах, які українці бачать у платіжках.

У КП «Тернопільводоканал» пояснили, що підприємства в різних регіонах працюють у неоднакових умовах. Одні отримують воду з річок і водосховищ, інші — із підземних свердловин, а це суттєво впливає на витрати.

На підприємстві зазначили, що «Тернопільводоканал» використовує саме підземні джерела водопостачання. Для цього необхідно піднімати воду зі свердловин глибиною від 30 до 50 метрів, а потім транспортувати її насосними станціями до споживачів по всьому місту. Через це значно зростають витрати на електроенергію.

Водночас водоканали, які працюють із поверхневими джерелами, витрачають менше електрики на подачу води, однак змушені збільшувати витрати на спеціальні реагенти для очищення та знезараження.

Окремою статтею витрат залишається система водовідведення. Робота каналізаційних насосних станцій також потребує значних обсягів електроенергії, що впливає на кінцевий тариф для населення.

На формування цін на воду впливають і додаткові фактори, серед яких:

особливості рельєфу місцевості;

протяжність і технічний стан мереж;

рівень споживання води;

інвестиції у модернізацію інфраструктури.

Саме через сукупність цих чинників тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх областях України.

