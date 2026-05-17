Почему украинцы платят разную цену за воду: механизм формирования тарифов

17:23, 17 мая 2026
Стоимость водоснабжения и водоотвода в Украине может существенно отличаться даже в других регионах.
Стоимость водоснабжения и водоотведения в украинских городах зависит не только от решений местных властей, но и от технических условий работы водоканалов. Именно особенности добычи, очистки и транспортировки воды формируют разницу в суммах, которые украинцы видят в платежках.

В КП «Тернопольводоканал» объяснили, что предприятия в разных регионах работают в неодинаковых условиях. Одни получают воду из рек и водохранилищ, другие — из подземных скважин, и это существенно влияет на расходы.

На предприятии отметили, что «Тернопольводоканал» использует именно подземные источники водоснабжения. Для этого необходимо поднимать воду из скважин глубиной от 30 до 50 метров, а затем транспортировать ее насосными станциями к потребителям по всему городу. Из-за этого значительно возрастают затраты на электроэнергию.

В то же время водоканалы, работающие с поверхностными источниками, тратят меньше электроэнергии на подачу воды, однако вынуждены увеличивать расходы на специальные реагенты для очистки и обеззараживания.

Отдельной статьей расходов остается система водоотведения. Работа канализационных насосных станций также требует значительных объемов электроэнергии, что влияет на конечный тариф для населения.

На формирование цен на воду влияют и дополнительные факторы, среди которых:

  • особенности рельефа местности;
  • протяженность и техническое состояние сетей;
  • уровень потребления воды;
  • инвестиции в модернизацию инфраструктуры.

Именно из-за совокупности этих факторов тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение могут существенно отличаться даже в соседних областях Украины.

