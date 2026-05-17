Як обрати якісну лохину: на що звернути увагу при покупці ягід

Фахівці радять уважно перевіряти ягоди перед покупкою та звертати увагу на їхній вигляд та умови зберігання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У травні в Україні у продажу переважно імпортна лохина, тому ціни на ягоду поки залишаються високими. Українська лохина масово з’явиться на ринку ближче до липня, тоді ж очікується і зниження вартості.

Лохина цінується не лише за приємний смак, а й за велику кількість вітамінів, антиоксидантів та корисних мікроелементів. Її споживають у свіжому вигляді, заморожують, сушать, а також використовують для приготування десертів, джемів, компотів, випічки та смузі.

Щоб обрати якісну та смачну ягоду, варто звернути увагу на кілька важливих ознак.

Як виглядає свіжа лохина

Якісні ягоди мають бути сухими, щільними та пружними на дотик. Якщо лохина м’яка, пом’ята чи має пошкодження, від покупки краще відмовитися. Колір ягід повинен бути рівномірним — залежно від сорту він може варіюватися від синього до темно-фіолетового.

Також слід придивитися до чашелистків: вони мають бути зеленуватими та щільно прилягати до ягоди. Сухі або потемнілі чашелистки можуть свідчити про перезрілість продукту.

Стигла лохина має солодкий смак із легкою кислинкою. Надто кислі ягоди зазвичай ще недозрілі. Перевірити якість можна й по м’якоті — вона повинна бути соковитою та однорідною, без грубих волокон.

Де краще купувати ягоди

Лохину продають у супермаркетах, на ринках та у фермерських господарствах. На ринку варто звертати увагу на умови зберігання: ягоди мають перебувати в прохолодному місці або в тіні. Якщо купуєте продукцію у фермерів, бажано поцікавитися умовами вирощування та обробки.

Як правильно зберігати лохину

Свіжі ягоди рекомендується тримати в холодильнику у контейнері з доступом повітря. У такому вигляді лохина може залишатися свіжою до п’яти днів.

Для тривалого зберігання ягоди можна заморозити. Перед цим їх потрібно промити, добре висушити та розкласти в один шар. Після заморожування лохину пересипають у пакети або контейнери. У морозильній камері вона може зберігатися до року.

Мити лохину варто лише безпосередньо перед вживанням. Якщо зробити це завчасно, ягоди швидше втратять щільність і стануть водянистими.

Раніше ми розповідали, як безпечно купувати першу черешню та на що варто звертати увагу під час вибору ягід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.