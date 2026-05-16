Перша черешня може бути небезпечною: як розпізнати ягоди з хімією при покупці

15:24, 16 травня 2026
Неякісна або оброблена хімікатами черешня може становити небезпеку для здоров’я, тому перед покупкою варто звертати увагу на зовнішній вигляд, запах, плодоніжку та умови зберігання ягоди.
В Україні вже з’явилася перша черешня у продажі. Саме в цей період варто особливо уважно ставитися до вибору ягоди, адже неякісний продукт може бути небезпечним для здоров’я.

Як обрати безпечну та свіжу черешню

Фахівці наголошують, що якість черешні залежить не лише від зовнішнього вигляду, а й від умов вирощування. Якщо ягоди ростуть у чистому екологічному районі та за ними правильно доглядають, ризики мінімальні. Натомість черешня, вирощена поблизу стічних каналів або забруднених територій, може містити шкідливі речовини.

На що звернути увагу при покупці

1. Огляньте шкірку

Свіжа черешня має гладеньку, блискучу поверхню без тріщин і темних плям. Якщо ягода м’яка, тьмяна або з підгнилими ділянками — вона вже перезріла чи довго зберігалася.

2. Перевірте запах

Якісна черешня має легкий приємний аромат. Кислий запах, нотки бродіння чи гнилі свідчать про те, що продукт почав псуватися.

3. Зверніть увагу на плодоніжкуНайкраще купувати ягоди із зеленими “хвостиками”. Це ознака свіжості. Суха або потемніла плодоніжка вказує, що черешню зірвали давно. Якщо плодоніжок немає взагалі, у місці

відриву могли накопичитися бактерії.

4. Перевірте місце кріплення плодоніжки

У заглибленні біля хвостика не повинно бути білого нальоту. Така ознака може свідчити про нещодавню обробку хімічними препаратами. Після вживання подібних ягід іноді виникає пощипування в роті — це може бути сигналом наявності залишків хімії.

Черешня містить вітаміни групи B, клітковину та антиоксиданти. Вона допомагає покращити травлення, підтримує обмін речовин і сприяє легшому засвоєнню жирної їжі. Саме тому ягоду часто рекомендують як легкий десерт після ситного обіду.

Вважається, що чим темніша ягода, тим вона більш корисна. У темних сортах міститься більше пігментів каротиноїдів і антиоксидантів флавоноїдів, які уповільнюють старіння і захищають від ракових захворювань, а антиоксиданти антоціани протистоять хворобам серця і ожирінню.

У той же час білі сорти черешні радять вживати діткам і дорослим, які схильні до алергії.

Черешня належить до швидкопсувних ягід. Навіть у холодильнику її бажано зберігати не довше двох діб, інакше вона втрачає свіжість та смакові якості.

