Первая черешня может быть опасна: как распознать ягоды с химией при покупке
В Украине уже появилась первая черешня в продаже. Именно в этот период стоит особенно внимательно относиться к выбору ягоды, ведь некачественный продукт может быть опасен для здоровья.
Как выбрать безопасную и свежую черешню
Специалисты отмечают, что качество черешни зависит не только от внешнего вида, но и от условий выращивания. Если ягоды растут в чистом экологическом районе и за ними правильно ухаживают, риски минимальны. В то же время черешня, выращенная возле сточных каналов или загрязнённых территорий, может содержать вредные вещества.
На что обратить внимание при покупке
Осмотрите кожицу
Свежая черешня имеет гладкую, блестящую поверхность без трещин и тёмных пятен. Если ягода мягкая, тусклая или с подгнившими участками — она уже перезрела или долго хранилась.
Проверьте запах
Качественная черешня имеет лёгкий приятный аромат. Кислый запах, нотки брожения или гнили свидетельствуют о том, что продукт начал портиться.
Обратите внимание на плодоножку
Лучше всего покупать ягоды с зелёными «хвостиками». Это признак свежести. Сухая или потемневшая плодоножка указывает на то, что черешню сорвали давно. Если плодоножек нет вообще, в месте отрыва могли накопиться бактерии.
Проверьте место крепления плодоножки
В углублении возле хвостика не должно быть белого налёта. Такой признак может свидетельствовать о недавней обработке химическими препаратами. После употребления подобных ягод иногда возникает пощипывание во рту — это может быть сигналом наличия остатков химии.
Черешня содержит витамины группы B, клетчатку и антиоксиданты. Она помогает улучшить пищеварение, поддерживает обмен веществ и способствует более лёгкому усвоению жирной пищи. Именно поэтому ягоду часто рекомендуют как лёгкий десерт после сытного обеда.
Считается, что чем темнее ягода, тем она полезнее. В тёмных сортах содержится больше пигментов каротиноидов и антиоксидантов флавоноидов, которые замедляют старение и защищают от раковых заболеваний, а антиоксиданты антоцианы противостоят болезням сердца и ожирению.
В то же время белые сорта черешни советуют употреблять детям и взрослым, склонным к аллергии.
Черешня относится к скоропортящимся ягодам. Даже в холодильнике её желательно хранить не дольше двух суток, иначе она теряет свежесть и вкусовые качества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.