Первая черешня может быть опасна: как распознать ягоды с химией при покупке

Некачественная или обработанная химикатами черешня может представлять опасность для здоровья, поэтому перед покупкой следует обращать внимание на внешний вид, запах, плодоножку и условия хранения ягоды.

В Украине уже появилась первая черешня в продаже. Именно в этот период стоит особенно внимательно относиться к выбору ягоды, ведь некачественный продукт может быть опасен для здоровья.

Как выбрать безопасную и свежую черешню

Специалисты отмечают, что качество черешни зависит не только от внешнего вида, но и от условий выращивания. Если ягоды растут в чистом экологическом районе и за ними правильно ухаживают, риски минимальны. В то же время черешня, выращенная возле сточных каналов или загрязнённых территорий, может содержать вредные вещества.

На что обратить внимание при покупке

Осмотрите кожицу

Свежая черешня имеет гладкую, блестящую поверхность без трещин и тёмных пятен. Если ягода мягкая, тусклая или с подгнившими участками — она уже перезрела или долго хранилась.

Проверьте запах

Качественная черешня имеет лёгкий приятный аромат. Кислый запах, нотки брожения или гнили свидетельствуют о том, что продукт начал портиться.

Обратите внимание на плодоножку

Лучше всего покупать ягоды с зелёными «хвостиками». Это признак свежести. Сухая или потемневшая плодоножка указывает на то, что черешню сорвали давно. Если плодоножек нет вообще, в месте отрыва могли накопиться бактерии.

Проверьте место крепления плодоножки

В углублении возле хвостика не должно быть белого налёта. Такой признак может свидетельствовать о недавней обработке химическими препаратами. После употребления подобных ягод иногда возникает пощипывание во рту — это может быть сигналом наличия остатков химии.

Черешня содержит витамины группы B, клетчатку и антиоксиданты. Она помогает улучшить пищеварение, поддерживает обмен веществ и способствует более лёгкому усвоению жирной пищи. Именно поэтому ягоду часто рекомендуют как лёгкий десерт после сытного обеда.

Считается, что чем темнее ягода, тем она полезнее. В тёмных сортах содержится больше пигментов каротиноидов и антиоксидантов флавоноидов, которые замедляют старение и защищают от раковых заболеваний, а антиоксиданты антоцианы противостоят болезням сердца и ожирению.

В то же время белые сорта черешни советуют употреблять детям и взрослым, склонным к аллергии.

Черешня относится к скоропортящимся ягодам. Даже в холодильнике её желательно хранить не дольше двух суток, иначе она теряет свежесть и вкусовые качества.

