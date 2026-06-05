«Забрала деньги и сбежала к командиру» — в суде рассмотрели необычное дело о расторжении брака военнослужащих

Переяславский суд установил, что дальнейшее сохранение брака противоречит интересам обеих сторон.

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Переяславский горрайонный суд Киевской области рассмотрел в упрощенном исковом производстве без вызова сторон гражданское дело по иску жены к мужу о расторжении брака.

Обстоятельства дела № 373/1892/25

Истица обратилась в суд с требованием расторгнуть брак, зарегистрированный 3 декабря 2022 года Бориспольским отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, актовая запись № 930. Она указала, что брак был заключен с намерением создать семью, однако совместная жизнь не сложилась из-за разных взглядов на жизнь и супружеские обязанности. С марта 2025 года супруги не ведут общего хозяйства, не проживают вместе, не поддерживают семейных отношений, совместного имущества нет, детей от брака нет. Дальнейшее сохранение брака, по ее мнению, противоречит ее интересам.

В ходе рассмотрения дела истица уточнила исковые требования и просила расторгнуть брак и оставить ей девичью фамилию. Ответчик подал отзыв, в котором не возражал против расторжения брака, отметив, что также желает прекратить брак, поскольку его сохранение противоречит интересам обеих сторон. В то же время он указал на определенные обстоятельства.

На самом деле отношения были разорваны 30 мая 2025 года, когда истица тайно от него забрала все средства семейного бюджета и сбежала к другому мужчине (командиру батальона, в котором он проходит службу).

Ответчик также обратил внимание на то, что истица после регистрации брака сменила фамилию, но не заменила паспорт, что создавало препятствия для расторжения брака в органах государственной регистрации актов гражданского состояния. Истица пояснила, что в связи с прохождением военной службы и намерением расторгнуть брак не считает целесообразным менять паспорт на фамилию мужа.

Суд истребовал выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния, изучил свидетельство о браке, паспортные данные, военные документы сторон и другие доказательства. Было установлено, что истица и ответчик проходят военную службу в разных воинских частях, проживают отдельно, находятся в неприязненных отношениях и не ведут совместной жизни.

Что решил суд

Суд удовлетворил исковые требования частично.

Решением от 17 ноября 2025 года суд расторг брак между сторонами, зарегистрированный 3 декабря 2022 года Бориспольским отделом государственной регистрации актов гражданского состояния в Бориспольском районе Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев), актовая запись № 930.

В удовлетворении требования об оставлении истице после расторжения брака девичьей фамилии суд отказал. Суд исходил из того, что вопрос о восстановлении добрачной фамилии после расторжения брака решается органом государственной регистрации актов гражданского состояния по соответствующему заявлению, а не в исковом производстве.

Суд руководствовался положениями статей 24, 105, 110, 112, 113 Семейного кодекса Украины, статьёй 124 Конституции Украины, статьями 16, 293, 294 Гражданского процессуального кодекса Украины. Суд установил, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречат интересам обеих сторон, с учетом фактического прекращения супружеских отношений, раздельного проживания, прохождения военной службы в условиях военного положения и взаимного желания расторгнуть брак.

Решение может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его вынесения. Решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если жалоба не подана.

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