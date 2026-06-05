Апелляционный суд оставил в силе мобилизацию кандидата наук в инженерно-саперное подразделение, установив отсутствие оформленной отсрочки в установленном законом порядке.

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Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел в порядке письменного производства апелляционную жалобу на решение Ровенского окружного административного суда по делу № 460/7583/25 об обжаловании решений ТЦК и СП и воинской части о призыве на военную службу во время мобилизации, зачислении в списки личного состава и связанных с этим кадровых приказов.

Спор возник в связи с оценкой законности мобилизационных процедур, соблюдением порядка реализации права на отсрочку и полномочий уполномоченных органов при призыве.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд первой инстанции с требованиями о признании противоправным и отмене приказа начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки в части его призыва на военную службу во время мобилизации, а также приказа командира воинской части о зачислении его в списки личного состава с назначением на должность сапёра инженерно-сапёрного подразделения. Кроме того, истец просил обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Обосновывая иск, истец указывал, что является научным работником с научной степенью кандидата исторических наук, работает в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского на полную ставку и, по его мнению, имел право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Он утверждал, что его фактическое задержание и последующее направление для прохождения военно-врачебной комиссии произошло без надлежащих правовых оснований и с нарушением установленной процедуры, а заключение ВВК о годности к военной службе было оформлено без полного медицинского обследования. Также истец отмечал, что подавал документы о наличии оснований для отсрочки, однако ему было отказано в её оформлении.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано полностью.

Не согласившись с этим решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой повторил доводы искового заявления, дополнительно ссылаясь на нарушение положений законодательства о мобилизации и указывая, что территориальный центр комплектования не имел полномочий на его задержание и принудительное доставление. Также он настаивал, что право на отсрочку вытекало из его профессионального статуса и научной степени.

Позиции и выводы апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции установил, что на момент вынесения оспариваемого приказа о призыве истец не имел оформленного в установленном законом порядке решения о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а также не предоставил доказательств подачи надлежащего заявления в компетентную комиссию территориального центра комплектования до момента его призыва.

Коллегия судей исходила из того, что реализация права на отсрочку является процедурно формализованной и осуществляется исключительно путем обращения военнообязанного с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в уполномоченную комиссию, после чего принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. До момента оформления такого решения отсрочка юридически не возникает и, следовательно, не может быть основанием для признания призыва незаконным.

Суд также отметил, что материалы дела не содержат доказательств наличия у истца действующей отсрочки или бронирования на момент призыва, а следовательно у территориального центра комплектования отсутствовали юридические препятствия для принятия решения о его призыве на военную службу во время мобилизации.

Отдельно апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции относительно правомерности действий воинской части, поскольку зачисление истца в списки личного состава и назначение на должность осуществлено на основании надлежащим образом оформленного приказа о призыве и в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего порядок прохождения военной службы.

Доводы апеллянта о незаконности его доставления для прохождения военно-врачебной комиссии и ненадлежащего проведения медицинского осмотра суд признал такими, которые не влияют на законность обжалуемых приказов, поскольку они не подтверждены надлежащими доказательствами и не опровергают установленных по делу обстоятельств об отсутствии оформленной отсрочки.

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что субъекты властных полномочий действовали в пределах компетенции и в порядке, установленном Конституцией Украины, Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также подзаконными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок призыва и организации воинского учёта.

Учитывая установленные обстоятельства, апелляционный суд признал, что решение суда первой инстанции принято с полным и всесторонним исследованием доказательств, с правильным применением норм материального и процессуального права, а доводы апелляционной жалобы не содержат оснований для его отмены.

В связи с этим апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Ровенского окружного административного суда оставлено без изменений.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ расширили перечень граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации полностью онлайн – теперь услуга доступна научным работникам учреждений высшего образования и научным учреждениям.

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