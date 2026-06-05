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Україна працює над спрощенням виходу виробників ліків на ринок ЄС

18:18, 5 червня 2026
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Україна веде переговори з низкою європейських країн щодо взаємного визнання сертифікатів GMP та GDP, що може спростити доступ українських виробників ліків до ринку ЄС.
Україна працює над спрощенням виходу виробників ліків на ринок ЄС
фото: Alexraths/Depositphotos
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В Україні обговорили подальшу інтеграцію фармацевтичної галузі до ринку ЄС та взаємне визнання сертифікатів GMP/GDP. 

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У Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування зазначили, що протягом останнього року було зроблено низку кроків для інтеграції українського фармацевтичного сектору до європейського ринку. Зокрема, Верховна Рада ратифікувала угоду про спільні закупівлі з ЄС, а Європейський парламент підтримав включення країн-кандидатів, серед яких і Україна, до Європейського акту про критично важливі лікарські засоби.

Також триває адаптація українського законодавства до вимог Європейського Союзу. У Комітеті нагадали, що одним із ключових елементів цього процесу став закон про лікарські засоби, спрямований на гармонізацію правил обігу медикаментів із європейськими стандартами.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив рішення про створення Українського фармацевтичного агентства, яке виконуватиме функції галузевого регулятора. Наступним етапом має стати проведення відкритого конкурсу на посаду його керівника.

Під час форуму «Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: Фармацевтична галузь» учасники обговорили економічне значення фармацевтичної галузі для України та подальші законодавчі зміни, необхідні для наближення до стандартів ЄС.

Окрему увагу приділили питанню взаємного визнання сертифікатів GMP та GDP. У Комітеті повідомили, що після набуття Україною членства в ЄС такі сертифікати визнаватимуться автоматично. Водночас уже зараз тривають консультації з окремими європейськими країнами щодо можливості взаємного визнання документів на національному рівні.

Очікується, що це може спростити вихід українських виробників на європейські ринки та зменшити кількість додаткових регуляторних процедур.

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Верховна Рада України ЄС Україна

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