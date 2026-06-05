Верховний Суд дозволив НБУ стягнути великий майновий комплекс у Києві через борги банку «Фінанси та Кредит»

Верховний Суд підтримав НБУ у справі про стягнення майнового комплексу за борги банку.

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Верховний Суд підтвердив право Національного банку України звернути стягнення на майновий комплекс у Києві для часткового погашення боргу АТ «Банк "Фінанси та Кредит"» за кредитами рефінансування.

Як повідомили в НБУ, йдеться про майновий комплекс загальною площею понад 22,6 тис. кв. м, розташований на вулиці Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві. Майно належить ТОВ «Будівельна компанія "Основа"».

26 травня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду закрив касаційне провадження за скаргою компанії та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, які повністю задовольнили позов Національного банку про звернення стягнення на цей об’єкт нерухомості.

У Нацбанку нагадали, що ТОВ «Будівельна компанія "Основа"» у 2008 році уклало з Національним банком договір іпотеки на майновий комплекс у забезпечення виконання зобов’язань за наданими АТ «Банк "Фінанси та Кредит"» кредитами рефінансування.

Оскільки банк не виконав зобов’язання за кредитами, регулятор звернувся до суду з позовом про звернення стягнення на об’єкт нерухомості на підставі рішення суду.

У липні 2025 року Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позов НБУ. У лютому 2026 року Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

Після набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили НБУ отримав накази на примусове виконання рішення суду та ініціював відкриття виконавчих проваджень, у тому числі і щодо звернення стягнення на майновий комплекс.

Банк «Фінанси та Кредит» був віднесений до категорії неплатоспроможних ще у вересні 2015 року.

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