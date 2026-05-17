  1. В Украине

Как выбрать качественную голубику: на что обратить внимание при покупке ягод

14:49, 17 мая 2026
Специалисты советуют внимательно проверять ягоды перед покупкой и обращать внимание на их вид и условия хранения.
В мае в Украине в продаже преимущественно импортная голубика, поэтому цены на ягоду пока остаются высокими. Украинская голубика массово появится на рынке ближе к июлю, тогда же ожидается и снижение стоимости.

Голубика ценится не только за приятный вкус, но и за большое количество витаминов, антиоксидантов и полезных микроэлементов. Ее употребляют в свежем виде, замораживают, сушат, а также используют для приготовления десертов, джемов, компотов, выпечки и смузи.

Чтобы выбрать качественную и вкусную ягоду, стоит обратить внимание на несколько важных признаков.

Как выглядит свежая голубика

Качественные ягоды должны быть сухими, плотными и упругими на ощупь. Если голубика мягкая, помятая или имеет повреждения, от покупки лучше отказаться. Цвет ягод должен быть равномерным — в зависимости от сорта он может варьироваться от синего до темно-фиолетового.

Также следует обратить внимание на чашелистики: они должны быть зеленоватыми и плотно прилегать к ягоде. Сухие или потемневшие чашелистики могут свидетельствовать о перезрелости продукта.

Спелая голубика имеет сладкий вкус с легкой кислинкой. Слишком кислые ягоды обычно еще недозрелые. Проверить качество можно и по мякоти — она должна быть сочной и однородной, без грубых волокон.

Где лучше покупать ягоды

Голубику продают в супермаркетах, на рынках и в фермерских хозяйствах. На рынке стоит обращать внимание на условия хранения: ягоды должны находиться в прохладном месте или в тени. Если покупаете продукцию у фермеров, желательно поинтересоваться условиями выращивания и обработки.

Как правильно хранить голубику

Свежие ягоды рекомендуется хранить в холодильнике в контейнере с доступом воздуха. В таком виде голубика может оставаться свежей до пяти дней.

Для длительного хранения ягоды можно заморозить. Перед этим их нужно промыть, хорошо высушить и разложить в один слой. После заморозки голубику пересыпают в пакеты или контейнеры. В морозильной камере она может храниться до года.

Мыть голубику стоит только непосредственно перед употреблением. Если сделать это заранее, ягоды быстрее потеряют плотность и станут водянистыми.

