  В Україні

Зміна прізвища дитини після розлучення батьків або нового шлюбу: що передбачає закон

16:47, 17 травня 2026
Закон передбачає різні підстави для зміни прізвища дитини залежно від сімейних обставин та віку дитини.
Прізвище дитині присвоюється під час державної реєстрації народження органами ДРАЦС. Законодавство також передбачає випадки, коли його можна змінити, та визначає порядок оформлення таких змін.

Відповідно до Сімейного кодексу України, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати та батько мають різні прізвища, вони можуть за взаємною згодою обрати одне з них або присвоїти дитині подвійне прізвище.

Якщо між батьками виникає спір щодо прізвища дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд.

Закон також визначає підстави для зміни прізвища дитини, вказують у Мін'юсті. Зокрема:

  • якщо обоє батьків змінили прізвище, прізвище дитини віком до семи років змінюється автоматично;
  • якщо дитині вже виповнилося сім років, для зміни потрібна її згода;
  • у разі зміни прізвища одним із батьків змінити прізвище дитини можна лише за згодою обох батьків та дитини, якщо їй виповнилося сім років;
  • якщо один із батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним або оголошений померлим, прізвище дитини до 14 років може бути змінене на прізвище другого з батьків.

Для зміни прізвища необхідно подати:

  • заяву;
  • паспорт;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • інші документи, необхідні для розгляду заяви.

Внесення змін до актових записів цивільного стану здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Українці, які проживають за кордоном, а також іноземці та особи без громадянства можуть подавати відповідні заяви через дипломатичні представництва або консульські установи України.

