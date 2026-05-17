Изменение фамилии ребенка после развода родителей или нового брака: что предусматривает закон

16:47, 17 мая 2026
Закон предусматривает различные основания для изменения фамилии ребенка в зависимости от семейных обстоятельств и возраста ребенка.
Фамилия ребенку присваивается во время государственной регистрации рождения органами ГРАГС. Законодательство также предусматривает случаи, когда ее можно изменить, и определяет порядок оформления таких изменений.

В соответствии с Семейным кодексом Украины, фамилия ребенка определяется по фамилии родителей. Если мать и отец имеют разные фамилии, они могут по взаимному согласию выбрать одну из них или присвоить ребенку двойную фамилию.

Если между родителями возникает спор относительно фамилии ребенка, вопрос может решаться органом опеки и попечительства или судом.

Закон также определяет основания для изменения фамилии ребенка, указывают в Минюсте. В частности:

  • если оба родителя изменили фамилию, фамилия ребенка в возрасте до семи лет изменяется автоматически;
  • если ребенку уже исполнилось семь лет, для изменения требуется его согласие;
  • в случае изменения фамилии одним из родителей изменить фамилию ребенка можно только с согласия обоих родителей и ребенка, если ему исполнилось семь лет;
  • если один из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или объявлен умершим, фамилия ребенка до 14 лет может быть изменена на фамилию второго родителя.

Для изменения фамилии необходимо подать:

  • заявление;
  • паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • другие документы, необходимые для рассмотрения заявления.

Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния осуществляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Украинцы, проживающие за границей, а также иностранцы и лица без гражданства могут подавать соответствующие заявления через дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

