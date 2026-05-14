Громадян України зобов’яжуть проходити щорічну військову підготовку тривалістю місяць

10:36, 14 травня 2026
Українців хочуть щороку відправляти на військову підготовку, а роботодавцям — компенсувати витрати за цей час.
Громадян України зобов'яжуть проходити щорічну військову підготовку тривалістю місяць
Фото: Getty Images
До Верховної Ради внесли законопроєкт № 15243 «Про національну модель оборони за принципом тотального резерву», яким держава декларує мету запровадження національної моделі оборони за принципом тотального резерв.

Документ, зокрема, передбачає, що базова військова підготовка є обов’язковою для громадян України.

Крім того, законодавчо запроваджується обов'язкова базову військову підготовку для громадян України.

Таким чином, громадяни повинні будуть проходити навчальні збори не рідше одного разу на рік тривалістю щонайменше один місяць.

У цей час роботодавцям гарантують компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів.

Крім того, документом передбачено посилити підготовку громадян до швидкої мобілізації у разі загрози державі.

У пояснювальній записці зазначається, що головною метою ініціативи є законодавче врегулювання питання запровадження національної моделі оборони за принципом тотального резерву, як системи, яка працює не тільки під час війни, а десятиліттями.

Автори законопроєкту вважають, що така модель дозволить:

  • створити культуру оборони в суспільстві;
  • забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян;
  • зменшити навантаження на окремих військовослужбовців;
  • створити «самооновлювану» армію для підтримки обороноздатності країни.

Також законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про оборону України».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи.

За словами глави держави, старт нововведень планують уже у червні.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — зазначив Зеленський.

Зазначимо, що перед цим Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за три місяці після призначення та анонсував масштабні зміни у сфері оборони.

За його словами, наразі триває підготовка комплексної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та проходження служби в Силах оборони України.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Військових будуть демобілізовувати після 24 місяців та «базових циклів»: законопроєкти

Новими законопроєктами пропонується запровадити нові механізми демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану та врегулювати строки проходження військової служби.

Як ігнорування заперечень платника нівелює рішення податкової: позиція Верховного Суду

Верховний Суд відповів, чи може податкова виносити рішення, не чекаючи розгляду заперечень платника податків.

Нова реформа ТЦК зробить мобілізацію неможливою без відеофіксації

Новий законопроєкт пропонує радикальне перетворення ТЦК на сервісні центри, де кожна дія працівника фіксується на камеру, а повістка приходить лише в телефон.

Бронювання від мобілізації стане платним або з обов’язковою службою в резерві

Новий законопроєкт вводить обов’язкову участь в обороні для кожного, хто отримав відстрочку через роботу.

Втрата паспорта на ТОТ: чому відновлення документа може закінчитися судом

Процедура відновлення паспорта, втраченого на ТОТ, сьогодні може включати не лише звернення до ДМС, а й проходження ідентифікації, додаткових перевірок та навіть суду.

