Громадян України зобов’яжуть проходити щорічну військову підготовку тривалістю місяць

Українців хочуть щороку відправляти на військову підготовку, а роботодавцям — компенсувати витрати за цей час.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Верховної Ради внесли законопроєкт № 15243 «Про національну модель оборони за принципом тотального резерву», яким держава декларує мету запровадження національної моделі оборони за принципом тотального резерв.

Документ, зокрема, передбачає, що базова військова підготовка є обов’язковою для громадян України.

Крім того, законодавчо запроваджується обов’язкова базову військову підготовку для громадян України.

Таким чином, громадяни повинні будуть проходити навчальні збори не рідше одного разу на рік тривалістю щонайменше один місяць.

У цей час роботодавцям гарантують компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів.

Крім того, документом передбачено посилити підготовку громадян до швидкої мобілізації у разі загрози державі.

У пояснювальній записці зазначається, що головною метою ініціативи є законодавче врегулювання питання запровадження національної моделі оборони за принципом тотального резерву, як системи, яка працює не тільки під час війни, а десятиліттями.

Автори законопроєкту вважають, що така модель дозволить:

створити культуру оборони в суспільстві;

забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян;

зменшити навантаження на окремих військовослужбовців;

створити «самооновлювану» армію для підтримки обороноздатності країни.

Також законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про оборону України».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи.

За словами глави держави, старт нововведень планують уже у червні.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — зазначив Зеленський.

Зазначимо, що перед цим Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за три місяці після призначення та анонсував масштабні зміни у сфері оборони.

За його словами, наразі триває підготовка комплексної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та проходження служби в Силах оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.