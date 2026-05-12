  1. В Україні

На червень запланований старт армійської реформи від Міноборони – Зеленський

09:06, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У червні в Україні планують розпочати масштабну армійську реформу.
На червень запланований старт армійської реформи від Міноборони – Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи. Зокрема, йдеться про новації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами глави держави, старт нововведень планують уже у червні.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — зазначив Зеленський.

Окрім цього, він повідомив, що Україна очікує у червні перші транші фінансової підтримки від Європейського Союзу. Мова про пакет допомоги на 90 мільярдів євро, розрахований на два роки.

«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося», — заявив Зеленський.

Зазначимо, що перед цим Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за три місяці після призначення та анонсував масштабні зміни у сфері оборони.

За його словами, наразі триває підготовка комплексної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та проходження служби в Силах оборони України.

Федоров повідомив, що з 30 запланованих проєктів уже близько десяти перебувають на фінальній стадії підготовки та майже готові до запуску.

Окрім того, Володимир Зеленський зазначив, у квітні військове командування та уряд погодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформи. У травні планується фіналізація всіх деталей, після чого розпочнеться практична реалізація.

Зеленський зазначив, що перші результати реформи очікуються вже у червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців — солдатів, сержантів і командирів Сил оборони.

Також серед ключових змін — оновлення підходів до комплектування підрозділів особовим складом та системи управління військовими. Президент також доручив посилити контрактну систему в армії.

Йдеться про розширення контрактної складової, що дозволить встановити чіткі терміни служби, а також розпочати поетапне звільнення військових, мобілізованих раніше, на основі визначених часових критеріїв.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», - вказав Зеленський.

Крім того, глава держави доручив військовому командуванню та міністру оборони провести консультації з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання реформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія реформа військовослужбовці міноборони Михайло Федоров

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]