На червень запланований старт армійської реформи від Міноборони – Зеленський

У червні в Україні планують розпочати масштабну армійську реформу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи. Зокрема, йдеться про новації.

За словами глави держави, старт нововведень планують уже у червні.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — зазначив Зеленський.

Окрім цього, він повідомив, що Україна очікує у червні перші транші фінансової підтримки від Європейського Союзу. Мова про пакет допомоги на 90 мільярдів євро, розрахований на два роки.

«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося», — заявив Зеленський.

Зазначимо, що перед цим Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за три місяці після призначення та анонсував масштабні зміни у сфері оборони.

За його словами, наразі триває підготовка комплексної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та проходження служби в Силах оборони України.

Федоров повідомив, що з 30 запланованих проєктів уже близько десяти перебувають на фінальній стадії підготовки та майже готові до запуску.

Окрім того, Володимир Зеленський зазначив, у квітні військове командування та уряд погодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформи. У травні планується фіналізація всіх деталей, після чого розпочнеться практична реалізація.

Зеленський зазначив, що перші результати реформи очікуються вже у червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців — солдатів, сержантів і командирів Сил оборони.

Також серед ключових змін — оновлення підходів до комплектування підрозділів особовим складом та системи управління військовими. Президент також доручив посилити контрактну систему в армії.

Йдеться про розширення контрактної складової, що дозволить встановити чіткі терміни служби, а також розпочати поетапне звільнення військових, мобілізованих раніше, на основі визначених часових критеріїв.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», - вказав Зеленський.

Крім того, глава держави доручив військовому командуванню та міністру оборони провести консультації з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання реформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.