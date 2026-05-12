На червень запланований старт армійської реформи від Міноборони – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи. Зокрема, йдеться про новації.
За словами глави держави, старт нововведень планують уже у червні.
«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — зазначив Зеленський.
Окрім цього, він повідомив, що Україна очікує у червні перші транші фінансової підтримки від Європейського Союзу. Мова про пакет допомоги на 90 мільярдів євро, розрахований на два роки.
«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося», — заявив Зеленський.
Зазначимо, що перед цим Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за три місяці після призначення та анонсував масштабні зміни у сфері оборони.
За його словами, наразі триває підготовка комплексної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та проходження служби в Силах оборони України.
Федоров повідомив, що з 30 запланованих проєктів уже близько десяти перебувають на фінальній стадії підготовки та майже готові до запуску.
Окрім того, Володимир Зеленський зазначив, у квітні військове командування та уряд погодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформи. У травні планується фіналізація всіх деталей, після чого розпочнеться практична реалізація.
Зеленський зазначив, що перші результати реформи очікуються вже у червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців — солдатів, сержантів і командирів Сил оборони.
Також серед ключових змін — оновлення підходів до комплектування підрозділів особовим складом та системи управління військовими. Президент також доручив посилити контрактну систему в армії.
Йдеться про розширення контрактної складової, що дозволить встановити чіткі терміни служби, а також розпочати поетапне звільнення військових, мобілізованих раніше, на основі визначених часових критеріїв.
«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», - вказав Зеленський.
Крім того, глава держави доручив військовому командуванню та міністру оборони провести консультації з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання реформи.
