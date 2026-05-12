  1. В Украине

На июнь запланирован старт армейской реформы от Минобороны – Зеленский

09:06, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В июне в Украине планируют начать масштабную армейскую реформу
На июнь запланирован старт армейской реформы от Минобороны – Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку масштабной армейской реформы. В частности, речь идет о нововведениях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, старт нововведений планируют уже в июне.

«Наше украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку армейской реформы – новаций, которые нам нужны. Мы рассчитываем на старт в июне. Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению», — отметил Зеленский.

Кроме этого, он сообщил, что Украина ожидает в июне первые транши финансовой поддержки от Европейского Союза. Речь идет о пакете помощи на 90 миллиардов евро, рассчитанном на два года.

«Именно в июне средства должны начать работать на украинскую устойчивость. Правительственные чиновники сейчас активно работают с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось», — заявил Зеленский.

Отметим, что перед этим министр обороны Михаил Федоров подвел итоги своей работы за три месяца после назначения и анонсировал масштабные изменения в сфере обороны.

По его словам, сейчас продолжается подготовка комплексной трансформации, направленной на улучшение условий рекрутинга и прохождения службы в Силах обороны Украины.

Федоров сообщил, что из 30 запланированных проектов уже около десяти находятся на финальной стадии подготовки и почти готовы к запуску.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в апреле военное командование и правительство согласовали ключевые направления изменений и определили общую формулу реформы. В мае планируется финализация всех деталей, после чего начнется практическая реализация.

Зеленский отметил, что первые результаты реформы ожидаются уже в июне, в частности в сфере финансового обеспечения военнослужащих — солдат, сержантов и командиров Сил обороны.

Также среди ключевых изменений — обновление подходов к комплектованию подразделений личным составом и системы управления военными. Президент также поручил усилить контрактную систему в армии.

Речь идет о расширении контрактной составляющей, что позволит установить четкие сроки службы, а также начать поэтапное увольнение военнослужащих, мобилизованных ранее, на основе определенных временных критериев.

«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев», - указал Зеленский.

Кроме того, глава государства поручил военному командованию и министру обороны провести консультации с боевыми командирами и учесть их предложения при доработке реформы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия реформа военнослужащие Минобороны Михаил Федоров

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Неприбыльные организации обяжут перерегистрироваться: проект изменений в Налоговый кодекс Минфина

Реформа вводит принципиально новую категорию «непредпринимательских обществ», которая заменяет понятие некоммерческих организаций.

В Украине впервые проведут комплексную оценку эффективности АРМА по новой методике

Утверждены критерии и методика оценки эффективности АРМА — как будут проверять работу агентства.

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]