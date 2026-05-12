На июнь запланирован старт армейской реформы от Минобороны – Зеленский

В июне в Украине планируют начать масштабную армейскую реформу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку масштабной армейской реформы. В частности, речь идет о нововведениях.

По словам главы государства, старт нововведений планируют уже в июне.

«Наше украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку армейской реформы – новаций, которые нам нужны. Мы рассчитываем на старт в июне. Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению», — отметил Зеленский.

Кроме этого, он сообщил, что Украина ожидает в июне первые транши финансовой поддержки от Европейского Союза. Речь идет о пакете помощи на 90 миллиардов евро, рассчитанном на два года.

«Именно в июне средства должны начать работать на украинскую устойчивость. Правительственные чиновники сейчас активно работают с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось», — заявил Зеленский.

Отметим, что перед этим министр обороны Михаил Федоров подвел итоги своей работы за три месяца после назначения и анонсировал масштабные изменения в сфере обороны.

По его словам, сейчас продолжается подготовка комплексной трансформации, направленной на улучшение условий рекрутинга и прохождения службы в Силах обороны Украины.

Федоров сообщил, что из 30 запланированных проектов уже около десяти находятся на финальной стадии подготовки и почти готовы к запуску.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в апреле военное командование и правительство согласовали ключевые направления изменений и определили общую формулу реформы. В мае планируется финализация всех деталей, после чего начнется практическая реализация.

Зеленский отметил, что первые результаты реформы ожидаются уже в июне, в частности в сфере финансового обеспечения военнослужащих — солдат, сержантов и командиров Сил обороны.

Также среди ключевых изменений — обновление подходов к комплектованию подразделений личным составом и системы управления военными. Президент также поручил усилить контрактную систему в армии.

Речь идет о расширении контрактной составляющей, что позволит установить четкие сроки службы, а также начать поэтапное увольнение военнослужащих, мобилизованных ранее, на основе определенных временных критериев.

«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев», - указал Зеленский.

Кроме того, глава государства поручил военному командованию и министру обороны провести консультации с боевыми командирами и учесть их предложения при доработке реформы.

