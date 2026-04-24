Первые 10 из 30 проектов на финише: Михаил Федоров анонсировал реформу службы в ВСУ

Министр обороны Михаил Федоров подвел итоги своей работы за три месяца после назначения и анонсировал масштабные изменения в сфере обороны.

По его словам, сейчас продолжается подготовка комплексной трансформации, направленной на улучшение условий рекрутинга и прохождения службы в Силах обороны Украины.

Федоров сообщил, что из 30 запланированных проектов уже около десяти находятся на финальной стадии подготовки и почти готовы к запуску.

Детали реформы и конкретные механизмы ее реализации обещают обнародовать позже.

«Вызовы и болезни, которые не лечили десятками лет. Тотальное отсутствие целей и ответственности внутри системы. Множество людей, которые должны сесть, с одной стороны, и талантов, которым нужно просто дать возможность работать, — с другой. Культура страха и лжи и одновременно героизм, технологии, инновации и асимметрия.

Задача от Президента — максимально быстро трансформировать систему, что ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит его экономику», — отметил Федоров.

Что сделали:

Отключение Starlink для россиян, что защитило наше небо от управляемых через Starlink «шахедов» и кардинально изменило ситуацию на фронте. Внедрение after action review и быстрая реакция на вызовы воздушных ударов по энергетической инфраструктуре. Рост уровня перехвата всех видов воздушных целей. Создание командования «малой» ПВО и назначение Павла Лазаря на должность заместителя командующего ПВО. Обновление подхода к привлечению средств через механизм «Рамштайн». Рекордный анонс $38 млрд на 2026 год и работа над качеством и контролем поставок помощи. Обновление структуры Министерства обороны и топ-менеджмента, что приведет к искоренению коррупции в МО и увеличит эффективность в сотни раз. Создание команды профессиональных советников. Запуск новой организационной структуры министерства с 1 апреля. Внедрение системы анализа причин потерь каждого военнослужащего и построение системы анализа боевой результативности бригад и корпусов в режиме реального времени. Изменение подхода к формированию потребностей по дронам и НРК для закупок на основе данных. Без ручной потребности. Закупки качественных дронов и роботизированных платформ за один квартал больше, чем за весь прошлый год. Десятки обновлений системы еБалы — начали начислять баллы за боевую работу армейской авиации, мобильных огневых групп против Shahed, а также снайперов. Введено 70% аванса для производителей. Внедрение Mission Control для всех экипажей и типов дронов. Понимание каждой воздушной операции в режиме реального времени. Рекордные закупки дронов на оптоволокне, НРК, mid-strike систем и разведчиков. Первый этап аудита государственного ОПК, переосмысление деятельности важных предприятий и решения, которые решают реальные проблемы системы обороны. Остановка множества коррупционных схем. Подготовка комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали — позже. Впервые — начало масштабных закупок пикапов на фронт. В ближайшие дни будет объявлен тендер от АОЗ. Ускорение в четыре раза и увеличение объема финансирования строительства тоннелей с сетками для обеспечения логистики в прифронтовых регионах. Начало восстановления дорог, важных для военной логистики. Согласована визия реформ в направлениях, где были рекордные коррупционные риски: ремонт вооружения; государственное гарантирование качества. Десятки цифровых проектов: от отсрочек в Резерв+ до новых цифровых процессов в SAP. Рекордный контракт на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализацию со следующего года, но является основой для поиска ракет уже сейчас благодаря будущим контрактам. Март — рекордный месяц по потерям для противника по всем категориям: от военных до техники и ПВО. Уничтожено 36 000 военнослужащих РФ. Полностью переосмыслена работа Сил обороны на оперативной глубине, это отразилось на качестве и количестве закупок MidStrike, которые скоро массово начнут поступать в войска. Проанализировано и выделено дополнительное финансирование на развитие Линии дронов. Подразделения проекта уничтожают каждую четвертую цель на поле боя. Развитие возможностей корпусов: профинансировано создание четырех отдельных полков БпС пилотных корпусов и присоединено к программе еще три корпуса. Принято решение о дополнительном финансировании наиболее эффективных подразделений из других составляющих Сил обороны — масштабируется то, что дает результат. Дополнительно направлено ₴400 млн на развитие дроново-штурмовых подразделений и проанализированы успешные операции. Формируется новый концепт ведения боя — синергия дронов и наземных подразделений для системного уничтожения противника и сдерживания его продвижения. Дальность артиллерии: впервые проведен конкурс на масштабную закупку дальнобойных артснарядов калибра 155 (30+ км) с приоритетом на развитие украинского производства. Обучение искусственного интеллекта и открытие Defense AI Center «A1». Упрощение модернизации авиации и изменение подхода к кодификации вооружения и военной техники. Теперь техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности — это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска. Развитие возможностей частной ПВО — добавлена возможность передавать оружие от военных частей, привлекать снайперов из ТРО и упрощена процедура списания имущества. Принят акт Правительства о проведении экспериментальных закупок на ₴5 млрд.

Кроме того, по словам Федорова, есть еще ряд направлений и проектов в активной работе, которые будут подытожены позже.

