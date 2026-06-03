  1. В Украине

Зеленский заявил, что готов сейчас к переговорам с Путиным для завершения войны

17:57, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы достичь завершения войны, не дожидаясь, пока США урегулируют другие международные конфликты.
Зеленский заявил, что готов сейчас к переговорам с Путиным для завершения войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным для завершения войны. Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, Украина не намерена ждать, пока международные партнеры разрешат все глобальные конфликты, и заинтересована в скорейшем достижении мира.

«Я прямо сейчас готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы закончить эту войну, а не ждать, пока США разберутся со всеми конфликтами в мире», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские атаки беспилотниками и зеркальными действиями ракетами.

«Если РФ будет бить по нам дронами и ракетами, мы будем делать то же самое. Вопрос во времени, когда мы сможем увеличить масштаб», – сказал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина ежегодно направляет от 45 до 50 млрд долларов на производство разных видов вооружения.

Отдельно глава государства обратил внимание на угрозу российских баллистических ракет, назвав их одним из ключевых инструментов давления со стороны РФ.

"Балистика - это последний российский аргумент в войне, и надо найти ей достаточное противодействие", - подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф путин война Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Владельцев Starlink обязали сообщать о передаче терминала: на уведомление государству дали 10 дней

Среди главных изменений — новые права для бизнеса, упрощенная регистрация оборудования и появление в Дії сервиса для контроля зарегистрированных терминалов.

Перед задержанием журналиста власти должны учитывать свободу прессы и интересы общественного порядка — ЕСПЧ

ЕСПЧ пришел к выводу, что задержание журналистки не отвечало насущной общественной потребности и не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

Кому принадлежат технические этажи, колясочные и вестибюли в многоэтажках: позиция ВС

Сам факт размещения в помещении котельной еще не означает, что оно является общим имуществом совладельцев дома.

Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]