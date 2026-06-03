Зеленский заявил, что готов сейчас к переговорам с Путиным для завершения войны

Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы достичь завершения войны, не дожидаясь, пока США урегулируют другие международные конфликты.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным для завершения войны. Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО.

По словам главы государства, Украина не намерена ждать, пока международные партнеры разрешат все глобальные конфликты, и заинтересована в скорейшем достижении мира.

«Я прямо сейчас готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы закончить эту войну, а не ждать, пока США разберутся со всеми конфликтами в мире», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские атаки беспилотниками и зеркальными действиями ракетами.

«Если РФ будет бить по нам дронами и ракетами, мы будем делать то же самое. Вопрос во времени, когда мы сможем увеличить масштаб», – сказал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина ежегодно направляет от 45 до 50 млрд долларов на производство разных видов вооружения.

Отдельно глава государства обратил внимание на угрозу российских баллистических ракет, назвав их одним из ключевых инструментов давления со стороны РФ.

"Балистика - это последний российский аргумент в войне, и надо найти ей достаточное противодействие", - подчеркнул Президент.

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