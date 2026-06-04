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«Сгорит» ли страховой стаж, если бумажную трудовую книжку не оцифровать до 10 июня

14:26, 4 июня 2026
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В ПФУ разъяснили вопрос оцифровки бумажных трудовых книжек.
«Сгорит» ли страховой стаж, если бумажную трудовую книжку не оцифровать до 10 июня
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Страхователи, которые не подали на оцифровку бумажные трудовые книжки, а также застрахованные лица, которые не сделали этого самостоятельно, смогут осуществить это и после 10 июня 2026 года. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

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Там подчеркнули, что действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрена ответственность в случае непредоставления скан-копий бумажной трудовой книжки в установленный срок.

«Если бумажную трудовую книжку не оцифровали до 10 июня 2026 года, страховой стаж не утрачивается.

После завершения 10 июня 2026 года переходного периода для оцифровки сведений о трудовой деятельности работника органы Пенсионного фонда Украины продолжат принимать и обрабатывать сканированные документы для формирования электронных трудовых книжек либо при назначении пенсии для учета периодов работы до 1 января 2004 года на основании оригиналов трудовых книжек.

Призываем граждан не поддаваться информационным манипуляциям, сохранять спокойствие и свои трудовые книжки до их оцифровки», — добавили в ПФУ.

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