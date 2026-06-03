  1. В Украине

Индийским фармкомпаниям предложили открыть производство фармацевтических ингредиентов в Украине

18:07, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации предложили индийским фармкомпаниям локализовать производство активных фармацевтических ингредиентов в Украине и обсудили запуск Украинского фармацевтического агентства с 1 января 2027 года.
Индийским фармкомпаниям предложили открыть производство фармацевтических ингредиентов в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования состоялась рабочая встреча с представителями ассоциации индийских фармацевтических производителей, в которую входят иностранные и украинские компании, а также представителями посольства Индии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в комитете, постоянный диалог с профильными ассоциациями, производителями и бизнес-сообществом является важным для формирования прозрачных правил работы на фармацевтическом рынке.

Встреча была организована по инициативе самой ассоциации производителей. Ее участники обсудили актуальные вопросы, возникающие у международных компаний во время работы в Украине, в частности законодательные аспекты регулирования отрасли. Ранее представители ассоциации уже провели переговоры с профильным министром, а в дальнейшем планируются их встречи с руководством Гослекслужбы и Государственного экспертного центра.

Во время обсуждения стороны уделили внимание вопросам прозрачности регулирования фармацевтического рынка и дальнейшей гармонизации украинского законодательства с европейскими подходами. В комитете напомнили, что новый закон о лекарственных средствах должен полноценно заработать с 1 января 2027 года вместе с запуском Украинского фармацевтического агентства.

Отдельной темой стала локализация фармацевтического производства в Украине. В комитете подчеркнули, что развитие собственных производственных мощностей является важным для укрепления фармацевтической безопасности государства.

В частности, иностранным производителям предложили рассмотреть возможность открытия в Украине производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), в том числе на базе индустриальных парков. По мнению участников встречи, такие проекты будут способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке экономики в условиях войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Владельцев Starlink обязали сообщать о передаче терминала: на уведомление государству дали 10 дней

Среди главных изменений — новые права для бизнеса, упрощенная регистрация оборудования и появление в Дії сервиса для контроля зарегистрированных терминалов.

Перед задержанием журналиста власти должны учитывать свободу прессы и интересы общественного порядка — ЕСПЧ

ЕСПЧ пришел к выводу, что задержание журналистки не отвечало насущной общественной потребности и не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

Кому принадлежат технические этажи, колясочные и вестибюли в многоэтажках: позиция ВС

Сам факт размещения в помещении котельной еще не означает, что оно является общим имуществом совладельцев дома.

Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]