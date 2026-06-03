Индийским фармкомпаниям предложили открыть производство фармацевтических ингредиентов в Украине

В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации предложили индийским фармкомпаниям локализовать производство активных фармацевтических ингредиентов в Украине и обсудили запуск Украинского фармацевтического агентства с 1 января 2027 года.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования состоялась рабочая встреча с представителями ассоциации индийских фармацевтических производителей, в которую входят иностранные и украинские компании, а также представителями посольства Индии.

Как отметили в комитете, постоянный диалог с профильными ассоциациями, производителями и бизнес-сообществом является важным для формирования прозрачных правил работы на фармацевтическом рынке.

Встреча была организована по инициативе самой ассоциации производителей. Ее участники обсудили актуальные вопросы, возникающие у международных компаний во время работы в Украине, в частности законодательные аспекты регулирования отрасли. Ранее представители ассоциации уже провели переговоры с профильным министром, а в дальнейшем планируются их встречи с руководством Гослекслужбы и Государственного экспертного центра.

Во время обсуждения стороны уделили внимание вопросам прозрачности регулирования фармацевтического рынка и дальнейшей гармонизации украинского законодательства с европейскими подходами. В комитете напомнили, что новый закон о лекарственных средствах должен полноценно заработать с 1 января 2027 года вместе с запуском Украинского фармацевтического агентства.

Отдельной темой стала локализация фармацевтического производства в Украине. В комитете подчеркнули, что развитие собственных производственных мощностей является важным для укрепления фармацевтической безопасности государства.

В частности, иностранным производителям предложили рассмотреть возможность открытия в Украине производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), в том числе на базе индустриальных парков. По мнению участников встречи, такие проекты будут способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке экономики в условиях войны.

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