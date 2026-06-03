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Медики назвали четыре причины заниматься физическими упражнениями ежедневно

23:48, 3 июня 2026
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Регулярная физическая активность является обязательной и незаменимой составляющей здорового образа жизни в любом возрасте.
Медики назвали четыре причины заниматься физическими упражнениями ежедневно
Фото: vseosvita.ua
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Тренировки — это больше, чем стройное тело. Всего 30 минут физических упражнений в день существенно снизят риск инсульта, диабета и рака, продлят продолжительность и качество жизни, улучшат настроение и самооценку.

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Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней назвал 4 причины заниматься физическими упражнениями ежедневно.

КАК ВЛИЯЮТ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ

Регулярная физическая активность является обязательной и незаменимой составляющей здорового образа жизни в любом возрасте. Вот почему вы должны заниматься физическими упражнениями ежедневно:

Ежедневные тренировки защитят от опасных заболеваний

Всего 30 минут физических упражнений в день существенно снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и рака.

Физические упражнения продлят продолжительность и качество жизни

Доказано, что активный образ жизни, в частности регулярные физические упражнения, снижают риск смертности от всех причин, улучшают самооценку и качество жизни.

Регулярные упражнения улучшат состояние костей и суставов

Ежедневные тренировки уменьшат риск травм в будущем, а также улучшат функциональное состояние костей и суставов.

Физическая активность обеспечит хороший аппетит

Не завтракаете, потому что утром нет аппетита? Ничего, кроме снеков и пиццы, не нравится? Эти и другие отговорки от здорового питания поможет преодолеть спорт. Главное — сделать первый шаг.

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

Минимальная продолжительность умеренной и средней по интенсивности физической активности должна составлять 30 минут в день или 150 минут в неделю. Если вам больше подходят высокоинтенсивные физические упражнения, то их продолжительность должна составлять не менее 15 минут в день или 75 минут в неделю.

Если вы потребляете много пищи с высокой энергетической ценностью или имеете избыточный вес, рекомендуется увеличить продолжительность физической активности до 300 минут в неделю для умеренной и средней интенсивности и до 150 минут в неделю для высокой интенсивности. Чтобы предотвратить повторный набор веса, стоит тренироваться более 60 минут ежедневно.

"Интенсивность и продолжительность физической активности должны увеличиваться постепенно под наблюдением вашего врача.

Даже вне тренировок будьте активными: поднимайтесь по лестнице, а не на лифте, ходите на работу пешком или хотя бы выходите на остановку раньше, сходите на каток вместо кинотеатра и т. п. Специалисты рекомендуют сидеть или лежать не более 4,5 часа в день (разумеется, сюда не включается ночной сон). Если вы работаете сидя, делайте перерывы и пятиминутные разминки в течение рабочего дня", - добавили медики.

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