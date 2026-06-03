Медики назвали чотири причини займатись фізичними вправами щодня

Регулярна фізична активність є обов’язковою та незамінною складовою здорового способу життя у будь-якому віці.

Фото: vseosvita.ua

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Тренування – це більше ніж струнке тіло. Лише 30 хвилин фізичних вправ в день суттєво зменшать ризик інсульту, діабету та раку, продовжать тривалість та якість життя, покращать настрій і самооцінку.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб назвав 4 причини займатись фізичними вправами щодня.

ЯК ВПЛИВАЮТЬ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ НА ОРГАНІЗМ

Регулярна фізична активність є обов’язковою та незамінною складовою здорового способу життя у будь-якому віці. Ось чому ви маєте займатись фізичними вправами щодня:

Щоденні тренування захистять від небезпечних захворювань

Всього 30 хвилин фізичних вправ в день суттєво зменшать ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету та раку.

Фізичні вправи продовжать тривалість та якість життя

Доведено, що активне життя, зокрема – регулярні фізичні вправи, зменшують ризик смертності від усіх причин, поліпшують самооцінку та якість життя.

Регулярні вправи покращать стан кісток та суглобів

Щоденні тренування зменшать ризик травм у майбутньому, а також покращать функціональний стан кісток та суглобів.

Фізична активність забезпечить хороший апетит

Не снідаєте, бо вранці немає апетиту? Нічого, крім снеків і піцци, не смакує? Ці та інші відмовки від здорового харчування допоможе подолати спорт. Головне – зробити перший крок.

ЯК ТРЕНУВАТИСЬ ПРАВИЛЬНО

Мінімальна тривалість помірної та середньої за інтенсивністю фізичної активності повинна становити 30 хвилин на день або 150 хвилин на тиждень. Якщо Вам більше підходять високо-інтенсивні фізичні вправи, то їх тривалість повинна складати щонайменше 15 хвилин на день або 75 хвилин на тиждень.

Якщо ви споживаєте багато їжі з високою енергетичною цінністю чи у вас є надмірна вага, то медики рекомендують збільшити тривалість фізичної активності до 300 хвилин на тиждень для помірної і середньої інтенсивності та до 150 хвилин на тиджень для високої інтенсивності. Щоб попередити повторний набір ваги варто тренуватись понад 60 хвилин щодня.

"Інтенсивність та тривалість фізичної активності повинна збільшуватись поступово під наглядом вашого лікаря.

Навіть поза межами тренувань будьте активними: піднімайтесь сходами, а не ліфтом, підіть на роботу пішки чи хоча б вийдіть на зупинку раніше, підіть на каток замість кінотеатру тощо. Фахівці рекомендують сидіти чи лежати не довше 4,5 годин на день (звісно, тут не враховуємо нічний сон). Якщо ви працюєте сидячи, то робіть перерви і пятихвилинні розминки впродовж робочого дня", - додали медики.

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