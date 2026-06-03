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Індійським фармкомпаніям запропонували відкрити виробництво фармацевтичних інгредієнтів в Україні

18:07, 3 червня 2026
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У Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації запропонували індійським фармкомпаніям локалізувати виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів в Україні та обговорили запуск Українського фармацевтичного агентства з 1 січня 2027 року.
Індійським фармкомпаніям запропонували відкрити виробництво фармацевтичних інгредієнтів в Україні
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У Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбулася робоча зустріч із представниками асоціації індійських фармацевтичних виробників, до якої входять іноземні та українські компанії, а також представниками посольства Індії.

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Як зазначили у комітеті, постійний діалог із профільними асоціаціями, виробниками та бізнес-спільнотою є важливим для формування прозорих правил роботи на фармацевтичному ринку.

Зустріч була організована за ініціативою самої асоціації виробників. Її учасники обговорили актуальні питання, які виникають у міжнародних компаній під час роботи в Україні, зокрема законодавчі аспекти регулювання галузі. Раніше представники асоціації вже провели переговори з профільним міністром, а надалі плануються їхні зустрічі з керівництвом Держлікслужби та Державного експертного центру.

Під час обговорення сторони приділили увагу питанням прозорості регулювання фармацевтичного ринку та подальшої гармонізації українського законодавства з європейськими підходами. У комітеті нагадали, що новий закон про лікарські засоби має повноцінно запрацювати з 1 січня 2027 року разом із запуском Українського фармацевтичного агентства.

Окремою темою стала локалізація фармацевтичного виробництва в Україні. У комітеті наголосили, що розвиток власних виробничих потужностей є важливим для зміцнення фармацевтичної безпеки держави.

Зокрема, іноземним виробникам запропонували розглянути можливість відкриття в Україні виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), у тому числі на базі індустріальних парків. На думку учасників зустрічі, такі проєкти сприятимуть створенню нових робочих місць, залученню інвестицій та підтримці економіки в умовах війни.

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