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Чи «згорить» страховий стаж, якщо паперову трудову книжку не оцифрувати до 10 червня

14:26, 4 червня 2026
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У ПФУ роз’яснили питання щодо оцифрування паперових трудових книжок.
Чи «згорить» страховий стаж, якщо паперову трудову книжку не оцифрувати до 10 червня
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Страхувальники, які не подали на оцифрування паперові трудові книжки, застраховані особи, які не зробили цього самостійно, зможуть це здійснити й після 10 червня 2026 року. Про це нагадав Пенсійний фонд.

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Там підкреслили, що чинними нормативно-правовими актами не передбачено відповідальності в разі неподання сканкопій паперової трудової книжки в установлений термін.

«Якщо паперову трудову книжку не оцифрували до 10 червня 2026 року, то страховий стаж не втрачається.

Після завершення 10 червня 2026 року перехідного періоду для оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника органи Пенсійного фонду України продовжать приймати та опрацьовувати скановані документи для формування електронних трудових книжок, або при призначенні пенсії для врахування періодів роботи до 1 січня 2004 року на підставі оригіналів трудових книжок.

Закликаємо громадян не піддаватися інформаційним маніпуляціям, зберігати спокій та свої трудові книжки до їх оцифрування», - додали у ПФ.

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