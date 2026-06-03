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Зеленський заявив, що готовий зараз до переговорів із Путіним для завершення війни

17:57, 3 червня 2026
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Володимир Зеленський заявив, що готовий уже зараз розпочати прямі переговори з Путіним, аби досягти завершення війни, не очікуючи, поки США врегулюють інші міжнародні конфлікти.
Зеленський заявив, що готовий зараз до переговорів із Путіним для завершення війни
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із Путіним для завершення війни. Про це він сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

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За словами глави держави, Україна не має наміру чекати, доки міжнародні партнери вирішать усі глобальні конфлікти, і зацікавлена у якнайшвидшому досягненні миру.

«Я прямо зараз готовий до прямих переговорів із Путіним, щоб закінчити цю війну, а не чекати, поки США розберуться з усіма конфліктами у світі», — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна відповідатиме на російські атаки безпілотниками та ракетами дзеркальними діями.

«Якщо РФ битиме по нас дронами та ракетами, ми будемо робити те саме. Питання в часі, коли ми зможемо збільшити масштаб», — сказав він.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна щороку спрямовує від 45 до 50 млрд доларів на виробництво різних видів озброєння.

Окремо глава держави звернув увагу на загрозу російських балістичних ракет, назвавши їх одним із ключових інструментів тиску з боку РФ.

«Балістика — це останній російський аргумент у війні, і треба знайти їй достатню протидію», — підкреслив Президент.

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