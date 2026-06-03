ВККС рекомендует командировать трех судей в другие суды

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в судах ВККС решила внести в ВСП представление с рекомендацией о командировании сроком на один год.

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На заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей 3 июня рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в судах Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год:

- судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области Ремезок Анастасии Юрьевны в Днепровский районный суд Днепропетровской области;

- судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Мазницы Андрея Анатольевича в Днепровский апелляционный суд;

- судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

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