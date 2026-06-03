ВККС рекомендует командировать трех судей в другие суды
На заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей 3 июня рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в судах Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год:
- судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области Ремезок Анастасии Юрьевны в Днепровский районный суд Днепропетровской области;
- судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Мазницы Андрея Анатольевича в Днепровский апелляционный суд;
- судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.