ВККС рекомендує відрядити трьох суддів до інших судів

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді ВККС вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік.

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В засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 3 червня розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

- судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Ремезок Анастасії Юріївни до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області;

- судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мазниці Андрія Анатолійовича до Дніпровського апеляційного суду;

- судді Вижницького районного суду Чернівецької області Осокіна Андрія Леонідовича до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

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