Зеленский анонсировал поэтапное увольнение мобилизованных в рамках реформы армии

Президент анонсировал масштабную реформу ВСУ, которая стартует уже в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало реформы Вооруженных Сил, которая стартует уже в июне 2026 года.

По его словам, в апреле военное командование и правительство согласовали ключевые направления изменений и определили общую формулу реформы. В мае планируется финализация всех деталей, после чего начнется практическая реализация.

Зеленский отметил, что первые результаты реформы ожидаются уже в июне, в частности в сфере финансового обеспечения военнослужащих — солдат, сержантов и командиров Сил обороны.

Среди ключевых изменений — обновление подходов к комплектованию подразделений личным составом и системы управления военнослужащими. Президент также поручил усилить контрактную систему в армии.

Речь идет о расширении контрактной составляющей, что позволит установить четкие сроки службы, а также начать поэтапное увольнение военнослужащих, мобилизованных ранее, на основе определенных временных критериев.

«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев», — указал Зеленский.

Кроме того, глава государства поручил военному командованию и министру обороны провести консультации с боевыми командирами и учесть их предложения при доработке реформы.

Президент ожидает уже в ближайшее время доклад о конкретных шагах реализации, в частности графика повышения выплат с июня и внедрения обновленной системы контрактов.

