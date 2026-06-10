Индивидуализация юридической ответственности за совершение правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – КСУ рассматривает дело

Заявитель утверждает, что отсутствие альтернативы в санкции статьи 130 КоАП нарушает принцип индивидуализации ответственности.

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Второй сенат Конституционного Суда Украины 10 июня 2026 года на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Андронникова Евгения Сергеевича.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Городовенко изложил суть дела, ход рассмотрения соответствующего дела в судах судебной системы и обоснование утверждений заявителя.

Судья отметил, что Андронников Е. С. обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части второй статьи 61 Конституции Украины часть вторую статьи 33, часть первую статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – Кодекс) «относительно запрета учета характера совершенного правонарушения, личности нарушителя, степени его вины, имущественного положения, смягчающих и отягчающих обстоятельств при наложении взыскания за совершение правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» и «относительно безальтернативности взыскания».

В соответствии с частью второй статьи 33 Кодекса при назначении взыскания учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, смягчающие и отягчающие обстоятельства, за исключением, в частности, случаев назначения взыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Часть первая статьи 130 Кодекса устанавливает, в частности, что управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влекут за собой наложение штрафа на водителей в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует, что в отношении заявителя был составлен протокол об административном правонарушении. Согласно протоколу, Андронников Е. С. управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Осмотр на предмет состояния опьянения был проведен с его согласия в установленном законом порядке на месте остановки транспортного средства.

Бершадский районный суд Винницкой области постановлением признал Андронникова Е. С. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 130 Кодекса, и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Не согласившись с постановлением районного суда, адвокат, действовавший в интересах Андронникова Е. С., подал апелляционную жалобу. Винницкий апелляционный суд жалобу адвоката оставил без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменений.

Обосновывая свое решение, Винницкий апелляционный суд указал, что санкция части первой статьи 130 Кодекса является безальтернативной, поскольку предусматривает только «административное взыскание в виде штрафа, совмещенного с лишением права управления транспортными средствами», и в таком случае «общие принципы назначения административного взыскания, определенные ч. 1 ст. 33 Кодекса, не наделяют суд правом выбора одной из форм реализации ответственности за совершенное административное правонарушение».

Заявитель считает, что «законодательный запрет учитывать при назначении взыскания характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, смягчающие и отягчающие обстоятельства ответственности за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения <…> (часть 2 ст. 33 КУоАП) противоречит принципу индивидуализации юридической ответственности». По его мнению, «безальтернативность взыскания по ч. 1 ст. 130 КУоАП при отсутствии у суда дискреции освободить правонарушителя от дополнительного наказания или назначить более мягкое наказание» также нарушает этот принцип.

Судья-докладчик также сообщил, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела направлены письма с изложением позиций по существу конституционной жалобы, в частности, Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Министерству внутренних дел Украины, Верховному Суду, а также Национальному юридическому университету имени Ярослава Мудрого, Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, Институту государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, общественной организации «Международная федерация защиты прав водителей».

Суд изучил материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с конституционным производством по данному делу.

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