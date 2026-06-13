Брак за три дня и по видеосвязи — в Раде предлагают полностью электронную регистрацию через «Дія»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий заключать брак онлайн — от подачи заявления до церемонии в формате видеоконференции с ЗАГСом и подписания документов через «Дія.Підпис».

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15306 о внесении изменений в Семейный кодекс Украины и Закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которым предлагается разрешить полностью электронную регистрацию брака.

Законодательная инициатива предусматривает введение возможности подавать заявление о браке не только лично, но и онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія». Порядок подачи и проведения регистрации должен определяться Кабинетом Министров Украины.

Основные изменения:

Подача заявления о браке в электронной форме

Заявление о регистрации брака сможет подаваться не только лично, но и в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг («Дія»). Порядок подачи и регистрации будет утверждаться Кабинетом Министров Украины.

Сокращенный срок ожидания для электронного брака

Обычный срок — 1 месяц со дня подачи заявления.

Для электронной формы — регистрация проводится не ранее чем через 3 календарных дня с момента выбора даты при подаче заявления.

Регистрация брака онлайн посредством видеоконференции

Электронная регистрация и индивидуальная церемония будут проводиться посредством видеоконференции между женихом и невестой и сотрудником ЗАГСа в режиме реального времени.

Для участия обязательна электронная идентификация и аутентификация с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис» (Дія ID).

Электронная актовая запись о браке

В подтверждение согласия молодоженов они будут подписывать актовую запись о браке электронными подписями «Дія. Підпис». После этого сотрудник ЗАГСа также подписывает его своей квалифицированной электронной подписью.

Другие важные нововведения:

Подача заявления через представителя в электронной форме не допускается.

В случае технических проблем или неявки на видеоконференцию (более 15 минут) регистрацию можно перенести (максимум на год со дня подачи заявления).

Для повторного брака не потребуется подавать бумажные документы о расторжении предыдущего, если данные имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В правилах регистрации актов гражданского состояния появятся нормы относительно электронных изменений в актовых записях.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на цифровизацию услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и адаптацию процедур к условиям военного положения, когда физическое присутствие заявителей может быть затруднено.

Пилотный проект по онлайн-регистрации брака реализуется уже с 2024 года. За это время, по данным авторов законопроекта, услугой «Брак онлайн» воспользовались более 55 тысяч пар.

Целью законопроекта является закрепление на законодательном уровне возможности электронной регистрации брака через «Дию», определение ее процедурных особенностей и дальнейшее развитие цифровых сервисов в сфере государственной регистрации.

Принятие документа, как указано, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

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