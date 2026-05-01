Зеленський анонсував поетапне звільнення мобілізованих у межах реформи армії

Президент анонсував масштабну реформу ЗСУ, яка стартує вже у червні.

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок реформи Збройних Сил, яка стартує вже у червні 2026 року.

За його словами, у квітні військове командування та уряд погодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформи. У травні планується фіналізація всіх деталей, після чого розпочнеться практична реалізація.

Зеленський зазначив, що перші результати реформи очікуються вже у червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців — солдатів, сержантів і командирів Сил оборони.

Серед ключових змін — оновлення підходів до комплектування підрозділів особовим складом та системи управління військовими. Президент також доручив посилити контрактну систему в армії.

Йдеться про розширення контрактної складової, що дозволить встановити чіткі терміни служби, а також розпочати поетапне звільнення військових, мобілізованих раніше, на основі визначених часових критеріїв.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», - вказав Зеленський.

Крім того, глава держави доручив військовому командуванню та міністру оборони провести консультації з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання реформи.

Президент очікує вже найближчим часом доповідь щодо конкретних кроків реалізації, зокрема графіка підвищення виплат із червня та впровадження оновленої системи контрактів.

