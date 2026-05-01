  1. В Україні

Зеленський анонсував поетапне звільнення мобілізованих у межах реформи армії

15:57, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент анонсував масштабну реформу ЗСУ, яка стартує вже у червні.
Зеленський анонсував поетапне звільнення мобілізованих у межах реформи армії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок реформи Збройних Сил, яка стартує вже у червні 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, у квітні військове командування та уряд погодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформи. У травні планується фіналізація всіх деталей, після чого розпочнеться практична реалізація.

Зеленський зазначив, що перші результати реформи очікуються вже у червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців — солдатів, сержантів і командирів Сил оборони.

Серед ключових змін — оновлення підходів до комплектування підрозділів особовим складом та системи управління військовими. Президент також доручив посилити контрактну систему в армії.

Йдеться про розширення контрактної складової, що дозволить встановити чіткі терміни служби, а також розпочати поетапне звільнення військових, мобілізованих раніше, на основі визначених часових критеріїв.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», - вказав Зеленський.

Крім того, глава держави доручив військовому командуванню та міністру оборони провести консультації з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання реформи.

Президент очікує вже найближчим часом доповідь щодо конкретних кроків реалізації, зокрема графіка підвищення виплат із червня та впровадження оновленої системи контрактів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

армія Україна військовослужбовці

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]