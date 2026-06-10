Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

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Право на доступ к суду является основой демократического государства, однако даже это право не абсолютно и может быть ограничено сроками обращения. Как показывает практика, споры по уплате единого социального взноса часто сопровождаются вопросом о том, когда именно лицо узнало о наличии долга — в момент вынесения требования контролирующим органом или уже когда исполнительная служба блокирует счета.

Постановление Верховного Суда от 28 мая 2026 года по делу № 420/11772/25 стало образцом ограничения использования «процессуальных фильтров». ВС отменил определения низших инстанций, выявив чрезмерный формализм в подходе к исчислению момента осведомленности лица.

Истец обратилась в суд с требованием отменить налоговые требования об уплате долга по ЕСВ, датированные февралем 2019 года и февралем 2021 года на общую сумму более 56 тысяч гривен. Также она просила обязать ГНС скорректировать данные в интегрированной карточке плательщика.

Иск был подан только в апреле 2025 года — через 6 лет после вынесения первого обжалуемого акта. Истец утверждала, что узнала об этих требованиях только в начале 2025 года через приложение «Дія» после блокировки ее счета.

Одесский окружной административный суд и Пятый апелляционный административный суд оставили иск без рассмотрения, применив статью 123 Кодекса административного судопроизводства Украины в связи с пропуском процессуального срока обращения в суд без уважительных причин.

Суды исходили из того, что истица была надлежащим образом уведомлена о соответствующих требованиях, поскольку судебная корреспонденция направлялась по ее официальному адресу и возвращалась с отметками почтовой связи «адресат отсутствует» и «по истечении срока хранения». Такие обстоятельства суды расценили как надлежащее вручение в понимании процессуального законодательства.

Отдельно суды отметили, что в связи с длительным исполнительным производством, которое осуществлялось с 2022 года, истица объективно должна была знать о наличии и характере долга. Дополнительно были учтены положения статьи 110 Кодекса законов о труде Украины об обязанности работодателя информировать работника об осуществленных удержаниях из заработной платы, что, по мнению судов, создает возможность своевременного осознания таких отчислений.

Также суды приняли во внимание факт добровольной уплаты долга в декабре 2023 года, который был расценен как подтверждение фактической осведомленности истицы о природе и основаниях взыскания.

В совокупности эти обстоятельства были признаны достаточными для вывода об отсутствии уважительных причин пропуска срока обращения в суд, что стало основанием для оставления иска без рассмотрения.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда не согласился с решениями судов.

Суд подчеркнул, что для вывода о «надлежащем вручении» недостаточно самого факта возврата конверта. Суды должны были проверить, было ли отправлено СМС-уведомление о поступлении письма, вкладывал ли почтальон уведомление в абонентский ящик и были ли соблюдены сроки хранения (30 дней для заказных писем). Без проверки этих фактов вывод об осведомленности лица является преждевременным.

Кроме того, ВС указал, что нельзя возлагать на истца негативные последствия лишь на основании предположения, что работодатель исполнил свою обязанность по ст. 110 КЗоТ. В материалах дела не было доказательств того, что работодатель действительно разъяснял истцу основания удержаний. Таким образом, суды допустили чрезмерный формализм.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на природу частичной уплаты задолженности. Сам по себе факт осуществления платежа в 2023 году не является безусловным доказательством того, что лицо было осведомлено о содержании, реквизитах и правовых последствиях конкретных решений субъекта властных полномочий. Такая уплата могла быть произведена без полного осознания юридической природы соответствующего акта.

В то же время Верховный Суд подчеркнул, что при оценке уважительности причин пропуска процессуальных сроков суды должны учитывать все индивидуальные обстоятельства дела в совокупности. В частности, берутся во внимание возраст истца, например, статус пенсионера, состояние здоровья, а также условия военного положения, включая обстрелы, регулярные воздушные тревоги и перебои с электроснабжением. Такие факторы, согласно подходу Верховного Суда, подлежат комплексной оценке и могут иметь существенное значение для вывода о наличии или отсутствии уважительных причин пропуска срока обращения в суд.

Решение Верховного Суда по делу № 420/11772/25 — ориентир для административной практики относительно доступа к правосудию и оценки процессуальных сроков.

Суд подчеркнул, что подход к определению осведомленности лица о налоговых или иных властных решениях не может основываться исключительно на формальных предположениях. В частности, сам факт возврата почтовой корреспонденции с отметками об истечении срока хранения или отсутствии адресата не является безусловным доказательством надлежащего уведомления, если не проверена надлежащая правомерность и добросовестность действий почтового оператора и фактические обстоятельства доставки.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на разграничение обязанностей различных субъектов правоотношений. Так, обязанность работодателя информировать работника об удержаниях из заработной платы в соответствии с КЗоТ не может автоматически подменять обязанность органов власти надлежащим образом доказать факт получения или реальной осведомленности лица относительно конкретного решения.

В решении также акцентировано внимание на принципе официального выяснения всех существенных обстоятельств дела. Суды должны не ограничиваться формальным принятием доводов органа власти, а самостоятельно проверять факты, влияющие на реализацию права лица на доступ к суду.

Верховный Суд отдельно признал, что условия военного положения, включая риски безопасности, обстрелы и перебои в работе инфраструктуры, могут быть релевантными обстоятельствами при оценке уважительности причин пропуска процессуальных сроков и должны учитываться судами в совокупности с другими доказательствами.

По результатам рассмотрения дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Это обеспечивает истцу возможность повторного рассмотрения требований по существу, с проверкой законности начислений ЕСВ и других финансовых обязательств. Таким образом, Верховный Суд фактически подтвердил, что право на судебную защиту должно быть реальным и не может сводиться к формальному процессуальному барьеру.

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