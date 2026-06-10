Минцифры обновило словарь терминов по искусственному интеллекту: что означает ИИ-слоп, суперинтеллект и инъекция запроса

Минцифры обновило словарь терминов по искусственному интеллекту, дополнив его 40 актуальными понятиями, отражающими современные технологические тренды и международные подходы к регулированию ИИ.

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В Министерстве цифровой трансформации Украины представили обновлённую версию словаря терминов в сфере искусственного интеллекта. В новую редакцию вошли 40 актуальных понятий, отражающих современные технологические тенденции и международные подходы к регулированию ИИ.

Как сообщили в Минцифры, словарь дополнили рядом новых терминов, среди которых:

ИИ-слоп — массовый контент низкого качества, созданный генеративным искусственным интеллектом, в котором скорость распространения и масштабирования преобладает над точностью и содержательностью;

инъекция запроса — способ манипулирования языковой моделью с помощью специально сформулированных текстовых команд;

дрейф модели — постепенная потеря точности работы модели из-за изменения реальных данных с течением времени;

суперинтеллект — ИИ-системы, способные к самосовершенствованию и значительно превосходящие когнитивные возможности человека во всех сферах — от творчества и стратегического мышления до решения сложных задач;

системный запрос (начальный контекст) — базовая инструкция для искусственного интеллекта перед началом взаимодействия с пользователем, которая определяет контекст, правила и стиль работы на протяжении всей сессии.

В ведомстве отметили, что каждое определение в словаре сопровождается англоязычным эквивалентом. Такой подход призван обеспечить единое понимание терминологии среди специалистов при разработке продуктов на основе искусственного интеллекта, а также при подготовке законодательных и нормативных актов в этой сфере.

В Минцифры подчеркнули, что из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта словарь не является исчерпывающим. Документ планируют регулярно обновлять и дополнять новыми понятиями в соответствии с развитием технологий, профессиональной практики и международных стандартов.

Далее можно ознакомиться с обновлённым словарем.

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