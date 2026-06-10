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Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту: що означають ШІ-слоп, суперінтелект та ін'єкція запиту

10:19, 10 червня 2026
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Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту, доповнивши його 40 актуальними поняттями, які відображають сучасні технологічні тренди та міжнародні підходи до регулювання ШІ.
Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту: що означають ШІ-слоп, суперінтелект та ін'єкція запиту
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У Міністерстві цифрової трансформації України презентували оновлену версію словника термінів у сфері штучного інтелекту. До нової редакції увійшли 40 актуальних понять, які відображають сучасні технологічні тенденції та міжнародні підходи до регулювання ШІ.

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Як повідомили у Мінцифри, словник доповнили низкою нових термінів, серед яких:

  • ШІ-слоп — масовий контент низької якості, створений генеративним штучним інтелектом, у якому швидкість поширення та масштабування переважає над точністю й змістовністю;
  • ін'єкція запиту — спосіб маніпулювання мовною моделлю за допомогою спеціально сформульованих текстових команд;
  • дрейф моделі — поступова втрата точності роботи моделі через зміну реальних даних із часом;
  • суперінтелект — ШІ-системи, здатні до самовдосконалення, які можуть значно перевищувати когнітивні можливості людини у всіх сферах — від творчості та стратегічного мислення до вирішення складних завдань;
  • системний запит (початковий контекст) — базова інструкція для штучного інтелекту перед початком взаємодії з користувачем, яка визначає контекст, правила та стиль роботи протягом усієї сесії.

У відомстві зазначили, що кожне визначення у словнику супроводжується англомовним відповідником. Такий підхід покликаний забезпечити єдине розуміння термінології серед фахівців під час розроблення продуктів на основі штучного інтелекту, а також при підготовці законодавчих та нормативних актів у цій сфері.

У Мінцифри наголосили, що через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту словник не є вичерпним. Документ планують регулярно оновлювати та доповнювати новими поняттями відповідно до розвитку технологій, професійної практики та міжнародних стандартів.

Далі можна ознайомитися із оновленим словником.

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