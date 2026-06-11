Теща хотела взыскать долг 15 тысяч евро с бывшего зятя за квартиру, но проиграла в суде

Суд указал, что на договоре займа отсутствует подпись мужчины, а в суде он отрицал как факт заключения такого договора, так и использование средств в интересах семьи.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и отказал во взыскании с бывшего мужа заемщицы половины долга по договору займа.

Дело № 676/3056/24 касалось требований матери заемщицы, которая просила взыскать по 15 000 евро с дочери и ее бывшего мужа. По ее словам, в 2018 году она предоставила дочери 30 000 евро для приобретения жилья, которым пользовалась семья во время брака, однако средства возвращены не были.

Истец также настаивала, что после расторжения брака и раздела имущества за бывшим мужем было признано право собственности на половину квартиры, приобретенной за заемные средства, поэтому он также должен отвечать по долгу.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск: взыскал 15 000 евро только с дочери истца, которая признала требования, и отказал в удовлетворении иска в отношении бывшего зятя.

Не согласившись с таким решением, истец подала апелляционную жалобу, однако Хмельницкий апелляционный суд ее отклонил.

Коллегия судей указала, что письменный договор займа и расписка подтверждают не только факт заключения договора, но и передачу заемщице 30 000 евро, которые она в установленный срок не вернула.

При этом апелляционный суд отметил, что супруг, который не заключал договор, может нести ответственность по такому обязательству только при наличии двух условий: если договор заключен в интересах семьи и если полученные по нему средства были использованы в интересах семьи.

Кроме того, суд отметил, что средства в размере 30 000 евро являются ценным имуществом, поэтому для заключения такого договора необходимо было письменное согласие второго супруга.

Однако материалы дела не содержат доказательств того, что муж заемщицы давал согласие на получение женой средств в долг. На договоре займа отсутствует его подпись, а в суде он отрицал как факт заключения такого договора, так и использование средств в интересах семьи.

По мнению суда, истец не доказала, что заем был использован на нужды семьи. Коллегия судей отметила, что сам по себе факт приобретения квартиры через десять дней после заключения договора займа и последующее признание за бывшим мужем права собственности на ее половину не доказывают, что жилье было приобретено именно за заемные средства.

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