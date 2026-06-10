Верховная Рада определила дату повышения зарплат полиции и ГСЧС — когда вырастут выплаты

Выплаты полицейским и спасателям составят не менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон об осовременивании денежного обеспечения полицейских и спасателей (законопроект № 6506-1), которым установлен минимальный уровень выплат — не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Закон предусматривает, что денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в расчете на месяц не может быть ниже 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

В состав денежного обеспечения теперь входят должностной оклад, оклад за специальное звание, надбавка за выслугу лет, премии и другие виды выплат, определенные Кабинетом Министров.

Отдельно определено, что полицейские, проходящие службу за границей, будут получать выплаты в национальной валюте и дополнительное вознаграждение в иностранной валюте по установленным правительством нормам.

Для командированных и прикомандированных в другие органы государственной власти порядок выплат будет определяться Кабинетом Министров.

Также предусмотрена индексация выплат.

Применение новых условий денежного обеспечения планируется с 1 января 2027 года.

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